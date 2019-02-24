Нацбанк Казахстана готов разработать программу автокредитования по примеру программы 7-20-25

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана готов разработать программу кредитования на приобретение гражданами Казахстана автомобилей отечественного производства по примеру программы 7-20-25, сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

Д. Акишев сообщил, что данную программу Национальный банк Казахстана готов разработать оперативно.





"Детально мы готовы отработать это предложение с заинтересованными госорганами и банками в 1-м полугодии 2019 года и запустить программу во 2-м полугодии", - подчеркнул он.

Он отметил, что Национальный банк Казахстана продолжит политику оздоровления финансового сектора, внедрение лучшей международной практики по надзору, в том числе на риск-ориентированной основе.

По словам главы Нацбанка, одним из важных шагов в данном направлении являются законодательные поправки по абсолютному приоритету залоговых кредиторов. Д. Акишев также подчеркнул важность принятия данных поправок в действующее законодательство. "Это позволит повысить заинтересованность кредиторов в банкротстве предприятий, оздоровить реальный сектор, вовлечь в экономический оборот залоговое имущество", - отметил он.

Как проинформировал председатель Национального банка Казахстана, в 2019 году Национальный банк начнет подготовительную работу по проведению всесторонней оценки качества банковских активов, финрегулятор уже начал обсуждать эти вопросы с банками.

"В рамках борьбы с теневым оборотом в экономике мы готовы к обсуждению необходимых мер по ограничению на использование наличных денег и расширения безналичного оборота" - сказал Д. Акишев.

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