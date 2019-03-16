Одобрен проект техрегламента ЕАЭС на магистральные трубопроводы

Москва. 15 марта. Kazakhstan Today - Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко на заседании 14 марта одобрил проект техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов", передает Kazakhstan Today.

Документ будет направлен для рассмотрения Коллегией ЕЭК.

"Проект содержит основные требования безопасности, учитывающие уровень ответственности магистральных трубопроводов, опасные факторы природных и техногенных воздействий на них, последствия аварийных ситуаций при использовании, а также правила ввода в эксплуатацию и подтверждения соответствия таких трубопроводов требованиям техрегламента", - сообщили в ЕЭК.

Техрегламент не будет распространяться на трубопроводы сетей газораспределения и газопотребления, сетей автономного газоснабжения и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, на морские трубопроводы, промысловые и межпромысловые, трубопроводы для транспортирования аммиака и широкой фракции легких углеводородов, а также на трубопроводы, предназначенные для осуществления технологического процесса на территории, которая не относится к территории магистрального трубопровода.

Консультативный комитет направил на публичное обсуждение проект изменений в техрегламент Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Его намечено дополнить требованиями к кабельной продукции и электронным приборам, применяемым в шахтах, где может быть опасная концентрация метана. Изменения позволят устранить ряд проблем, которые выявились в ходе применения регламента.

Одобрены для утверждения Коллегией ЕЭК перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О требованиях к минеральным удобрениям". Они разработаны для выполнения его норм, проведения исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов техрегулирования. Кроме того, одобрены изменения в перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" - их намечено дополнить одиннадцатью межгосударственными стандартами (из которых семь разработаны на основе международных стандартов ИСО, два - на основе европейских стандартов EN) и тремя национальными документами. Предусмотрены замена ряда потерявших свою актуальность межгосударственных стандартов на вновь разработанные и установление для них переходного периода, а также включение ряда межгосударственных стандартов в отношении средств гигиены полости рта и на их испытания.

Также, по информации ЕЭК, для рассмотрения на Коллегии ЕЭК Консультативным комитетом одобрены изменения в программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", которая предусматривает подготовку 104 межгосударственных стандартов. По 84 из них ответственным разработчиком предполагается Россия, по 16 - Беларусь, по четырем - Казахстан. Стандарты намечено разработать к 2024 году.

Кроме того, на Консультативном комитете рассмотрены перечни продукции, по которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке соответствия или сведений о таких документах требованиям техрегламентов ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" и "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

Одобрено внесение в установленном порядке изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), а также в соответствующие формы ветеринарных сертификатов на ввозимые в Союз подконтрольные товары из третьих стран. Принятие изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования упростит административные процедуры при ввозе подконтрольных товаров и их перемещении в рамках ЕАЭС.

Утвержден состав подкомитета по ветеринарно-санитарным мерам при Консультативном комитете, подготовленный на основании предложений уполномоченных органов стран ЕАЭС.

Консультативный комитет принял ряд других решений в сферах технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, направленных на дальнейшее углубление интеграции", - отмечается в сообщении ЕЭК.

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