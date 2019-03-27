"Эйр Астана" во втором полугодии запустит авиарейс Нур-Султан - Токио - Нур-Султан

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - "Эйр Астана" назначена перевозчиком по маршруту Нур-Султан - Токио - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручения первого президента Республики Казахстан, озвученных на расширенном заседании правительства РК 30 января 2019 года, Комитетом гражданской авиации МИИР РК авиакомпания "Эйр Астана" назначена авиаперевозчиком от Республики Казахстан на выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан - Токио - Нур-Султан", - сообщила пресс-служба КГА.

В ведомстве также проинформировали, что во втором полугодии текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется запуск прямого авиасообщения в Токио с частотой 2 рейса в неделю на воздушном судне Боинг 767.

Отмечается, что в ноябре 2016 года создана правовая база по открытию прямого авиасообщения с Японией, согласно которой у авиакомпаний Казахстана и Японии имеется возможность выполнять до 14 рейсов в неделю между странами с каждой стороны.

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