Казахстан и Кыргызстан договорились усилить меры по выявлению недостоверного декларирования

Бишкек. 4 мая. Kazakhstan Today - Казахстан и Кыргызстан договорились усилить меры, направленные на выявление недостоверного декларирования, обеспечение достоверной стоимости и обмен информацией по импортируемым товарам, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Бишкеке состоялась встреча председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан М. Султангазиева с председателем государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики А. Онолбековым. Стороны обсудили исполнение Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.

"В рамках встречи обсуждены проблемные вопросы перемещения товаров и транспортных средств через казахстанско-кыргызскую границу. По итогам встречи стороны договорились усилить меры, направленные на выявление недостоверного декларирования, обеспечение достоверной стоимости и обмен информацией по импортируемым товарам. Кроме того, стороны договорились завершить работу по унификации стоимостных индикаторов риска в отношении некоторых товарных групп, а также обменяться предложениями по дополнительной унификации совместных стоимостных индикаторов риска и принять меры по обеспечению достоверности сведений при импорте товаров из Китайской Народной Республики", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Проблемы с пропуском товаров на казахстанско-кыргызской границе возникают регулярно. В этом году Комитету госдоходов уже приходилось объяснять причину скопления на границе более сотни грузовиков. В 2017 году потери ЕАЭС вследствие недостаточного контроля за достоверностью декларирования товаров со стороны таможенных органов Кыргызстана составили $101,3 млн.

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