Назарбаева предложила усилить Счетный комитет и подняла вопрос эффективности Службы экономических расследований

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в сенате под председательством Дариги Назарбаевой состоялось второе заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, на котором председатель палаты высказала ряд критических замечаний и предложений, передает Kazakhstan Today.

Министр национальной экономики Руслан Даленов и первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов рассказали о предложениях госорганов по формированию и увеличению доходной части бюджета. Среди предлагаемых мер: регулирование выпадающих налогов (льготы и преференции), контроль доходов иностранных компаний и совершенствование налогового и таможенного администрирования.

По мнению Дариги Назарбаевой, в первую очередь необходимо усилить Счетный комитет и проанализировать вопрос об эффективности Службы экономических расследований. Также необходимо кардинально поменять и законодательно закрепить отношение к политике субсидий, льгот и преференций. Кроме того, высказано предложение по информатизации налогового и таможенного администрирования.

Все государственные органы, гражданские службы и прочие должны нести персональную ответственность за качество внедрения современных информационных систем, за их своевременность и интегрирование в общую информационную систему. Надо ставить жесткие временные лимиты и установить ответственность за невыполнение", - подчеркнула глава сената.

В числе проблемных вопросов Д. Назарбаева также обозначила закредитованность населения и присутствие государства в экономике.





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