Комитет госдоходов рассказал о борьбе с серым импортом из Кыргызстана

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства национальной экономики РК рассказал о мерах, которые предпринимаются Казахстаном для борьбы с серым импортом, который поступает в страну через Кыргызстан, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, объектами контрабанды становятся преимущественно товары широкого потребления, особенно одежда и обувь, включая дорогую зимнюю.

Основным каналом ввоза является ложная классификация товара, либо путем манипуляций с таможенными правилами, любо путем прямых фальсификаций актов. В определенных случаях фуры с нелегальным грузом пересекают границу вообще без регистрации. Контрабандисты коррумпируют некоторых таможенных чиновников, закрывающих глаза на незаконные операции. Затем "серый реэкспорт" ввозится в регион и либо по "черным" схемам, вывозится в другие страны ЕАЭС и СНГ, либо получает фиктивное оформление как местная продукция. Причем речь не идет даже о какой-то формальной переработке товара, а лишь о "переклейке ярлыков", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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