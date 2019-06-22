Новую схему контрабанды товаров из Китая в Казахстан через Кыргызстан выявил Комитет госдоходов

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходом Министерства финансов Казахстана выявил контрабанду товаров из Китая на сумму более 130 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Недобросовестные поставщики из КНР создают новые схемы перетока товаров в Казахстан через Кыргызскую Республику. Это связано с усилением контроля теневых оборотов импорта на китайской границе со стороны органов государственных доходов нашей страны", - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

По его словам, уже установлен факт оформления предприятия на подставное лицо, которое не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия.

Поданы иски в суд о признании регистрации (перерегистрации) недействительной, в отношении четырех участников внешнеэкономической деятельности принято решение о признании регистрации (перерегистрации) недействительной. Кроме того, в ходе анализа выписанных электронных счетов-фактур выявлены схемы уклонения от уплаты налогов, по которым назначены внеплановые налоговые проверки", - сообщил Ж. Инкербаев.

По его информации, с февраля по март 2019 года из КНР в КР транзитом через РК перемещались овощи и фрукты китайского происхождения, которые менее чем за сутки были реэкспортированы в РК по заниженным ценам.

Установлены 17 фактов ввоза товаров из Кыргызстана в Казахстан на сумму почти 134 млн тенге в адрес налогоплательщика, который не имеет никакого отношения к ввозу таких товаров. 6 июня 2019 года органами государственных доходов совместно с органами внутренних дел и департаментом экономических расследований по Алматинской области были задержаны транспортные средства, перевозившие указанные товары. Проводятся проверочные мероприятия", - проинформировал Инкербаев.

Кроме того, выявлены факты нарушений, связанные с незаконным перемещением подакцизной продукции, по которым возбуждены административные и уголовные дела.





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