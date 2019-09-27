КГД опубликовал контактные данные налоговых консультантов по всему Казахстану

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов опубликовал контактные данные налоговых консультантов по всему Казахстану, передает Kazakhstan Today.

Для получения справочной информации по налогам физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414. Кроме того, в каждом территориальном подразделении органов государственных доходов определены специалисты, которые предоставляют справочную информацию. Их контактные данные указаны на сайте КГД , сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Комитете напомнили, что в целях максимального охвата и своевременного оповещения физических лиц о налоговых обязательствах в пилотном режиме запущен сервис "SMS-рассылка" . В направляемых SMS-уведомлениях указываются суммы недоимки и переплаты за предыдущие периоды, которые числятся на лицевых счетах физлиц.

SMS-оповещения обеспечивают максимальный охват и гарантируют моментальную доставку сообщения о налоговых обязательствах физическим лицам, включая владельцев как смартфонов, так и обычных кнопочных телефонов. Еще одним вариантом информирования стало мобильное приложение Kaspi Bank, с помощью которого также направляются уведомления о начисленных суммах налогов", - проинформировали в пресс-службе.

Уведомления о сумме налогов (налог на имущество и земельный налог), исчисленных налоговым органом за 2018 год и подлежащих уплате в срок не позднее 1 октября 2019 года, направляются гражданам также в бумажной форме по почте, посредством курьерской службы поставщиков коммунальных услуг. Пользователям сервиса КГД "Кабинет налогоплательщика" уведомления направлены и в электронной форме.

Кроме того, информацию о сумме налога на имущество и земельного налога с физических лиц за 2018 год можно проверить на официальных интернет-ресурсах Egov в разделе "Налоги и финансы" на сервисе "Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц", на портале kgd.gov.kz в разделе "Все сервисы" на сервисе "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности и предстоящих платежах, учет по которым ведется в органах государственных доходов". Также можно обратиться в управление государственных доходов по месту нахождения имущества либо на номер 1414 в будние дни с 09.00 до 18.30 для соединения с сотрудниками управления государственных доходов.

Уплатить налоги физические лица могут любым удобным способом: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или в платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах либо с помощью электронных сервисов на сайте www.kgd.gov.kz", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства