Казахстанцы начали получать SMS-уведомления о суммах налогов на имущество и землю

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - С 19 сентября казахстанским налогоплательщикам (физическим лицам) начали направлять SMS-уведомления о суммах налогов на имущество и землю , передает Kazakhstan Today.

В направляемых SMS-сообщениях указаны суммы налога на имущество и земельного налога, в которые включены: начисленные налоги за 2018 год; сумма недоимки и переплаты за предыдущие периоды, которая числится на лицевых счетах физического лица 16 сентября 2019 года.

Сервис "SMS-рассылка" запущен в пилотном режиме в целях максимального охвата и своевременного оповещения физических лиц о налоговых обязательствах. Это стало возможным благодаря подсистеме "Местные налоги" информационной системы "Интегрированная база данных", которая была разработана Министерством финансов Республики Казахстан, в рамках проекта "Реформирование налогового администрирования". Одним из важных компонентов ИС "Интегрированная база данных" является сервис по рассылке уведомлений налогоплательщикам об исчисленных налоговым органом суммах местных налогов", - сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК.

Несомненным плюсом SMS-оповещения является практически стопроцентная гарантия моментальной доставки сообщения о налоговых обязательствах физическим лицам. Еще одно преимущество SMS-рассылок - большая аудитория, куда входят все пользователи мобильной связи, включая и владельцев обычных кнопочных телефонов.

Также сообщения физическим лицам направляются и через мобильное приложение одного из крупнейших розничных системообразующих банков Республики Казахстан - АО "Kaspi Bank".

Уведомления о сумме налогов (налог на имущество и земельный налог), исчисленных налоговым органом за 2018 год и подлежащих уплате в срок не позднее 1 октября 2019 года направлены гражданам Республики Казахстан также в бумажной форме по почте, посредством курьерской службы поставщиков коммунальных услуг. Пользователям сервиса Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан "Кабинет налогоплательщика" уведомления направлены и в электронной форме", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Уплатить налоги физические лица могут любым удобным способом: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах либо с помощью электронных сервисов на сайте www.kgd.gov.kz .

Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра - 1414.

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