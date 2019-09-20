Казахстанцы получат уведомления о налогах на имущество, землю и транспорт по SMS

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня казахстанским налогоплательщикам (физлицам) будут приходить SMS-уведомления о предстоящих налоговых платежах на имущество, землю и транспорт, сообщила пресс-служба Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Сервис "SMS-рассылка" запущен в пилотном режиме в целях максимального охвата и своевременного оповещения физических лиц о налоговых обязательствах за 2018 год. Это стало возможным благодаря подсистеме "Местные налоги" информационной системы "Интегрированная база данных", которая была разработана Министерством финансов Республики Казахстан, в рамках проекта "Реформирование налогового администрирования".

Одним из важных компонентов ИС "Интегрированная база данных" является сервис по рассылке уведомлений налогоплательщикам об исчисленных налоговым органом суммах местных налогов.

В ближайшее время граждане РК будут получать на свои мобильные устройства (смартфоны, кнопочные телефоны) короткие текстовые SMS-сообщения о суммах налога, которые им необходимо выплатить. Для того чтобы получать эти уведомления, необходимо зарегистрировать номер в Базе мобильных граждан через портал электронного правительства egov.kz или Мобильное приложение mgov. Проверить наличие регистрации в базе мобильных граждан можно на портале электронного правительства egov.kz в разделе "Сервисы", - отметили в ведомстве.

В Минфине добавили, что несомненным плюсом SMS-оповещения является практически стопроцентная гарантия моментальной доставки сообщения о налоговых обязательствах физическим лицам. Еще одно преимущество SMS-рассылок - большая аудитория, куда входят все пользователи мобильной связи, включая и владельцев обычных кнопочных телефонов.

Также планируется направление физическим лицам сообщений и через мобильное приложение одного из крупнейших розничных системообразующих банков Республики Казахстан - АО "KaspiBank".

Вместе с тем уведомления о сумме налогов (налог на имущество и земельный налог), исчисленных налоговым органом за 2018 год и подлежащих уплате в срок не позднее 1 октября 2019 года, направлены гражданам Республики Казахстан также в бумажной форме по почте, посредством курьерской службы поставщиков коммунальных услуг.

Пользователям сервиса Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан "Кабинет налогоплательщика" уведомления направлены и в электронной форме.

Учитывая тот факт, что рассылка уведомлений на бумажных носителях предполагает дополнительные затраты на расходные материалы, Министерство финансов РК, основываясь на опыте Эстонии, прорабатывает вопрос по внесению изменений в законодательство об исключении бумажных уведомлений и предоставлении их исключительно в электронном виде. Данная мера, помимо экономии за счет отказа от бумаги, должна обеспечить гарантированную доставку адресату и позволит повысить эффективность собираемости налогов", - указали в пресс-службе.

В настоящее время подсистема "Местные налоги" ИС "Интегрированная база данных" находится в опытной эксплуатации.

При расчете предстоящих платежей были использованы данные ИС "Государственный земельный кадастр" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и ИС Государственная база данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции Республики Казахстан.

В настоящее время Комитет государственных доходов МФ РК совместно с уполномоченными органами проводит масштабную работу по актуализации данных в рамках внедрения подсистемы "Местные налоги" ИС "Интегрированная база данных". Уже сделаны корректировки расчётов большей части земельного налога и налога на имущество на основе данных, полученных от уполномоченных органов. Остались некоторые случаи, для уточнения которых необходимо непосредственное присутствие налогоплательщика и предъявление им правоустанавливающих документов.

В Минфине напомнили, что уплатить налоги физические лица могут любым удобным способом: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, либо с помощью электронных сервисов на сайте КГД.

Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра - 1414.

Напомним, ранее в Казахстане предложили отменить земельный налог для собственников квартир в многоквартирных домах и объединить налоги на имущество и землю с физических лиц в единый налог.

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