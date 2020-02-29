Банк Хоум Кредит прокомментировал размещение за вознаграждение "КазАгро" 11 млрд тенге

Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - ДБ АО "Банк Хоум Кредит" прокомментировал размещение за вознаграждение дочки "КазАгро" 11 млрд тенге на депозите, передает Kazakhstan Today.

Отмечаем, что указанные средства размещены в Банке на законных основаниях. Все процессы, связанные с размещением средств на депозитах, проведены в рамках действующего законодательства Республики Казахстан (далее РК) и не противоречат нормативным правовым актам регулятора или внутренним нормативным документам Банка", - говорится в сообщении банка.

Как отметил Шпекбаев, сегодня сложилась порочная практика, когда субъекты квазигоссектора размещают полученные из бюджета средства на долгосрочных депозитах в банках второго уровня.

Сегодня Агентством проводится расследование по дочерней организации "КазАгро" - Аграрной кредитной корпорации. Ее руководство за незаконное вознаграждение разместило 11 млрд тенге на депозите в Банке "Хоум Кредит", хотя эти средства предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе. И это показатель только по одному банку", - сказал глава антикоррупционного ведомства.

По его словам, такие действия происходят из-за пробелов в законодательстве, над устранением которых Агентство уже работает.

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