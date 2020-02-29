Банк Хоум Кредит прокомментировал размещение за вознаграждение "КазАгро" 11 млрд тенге

Отмечаем, что указанные средства размещены в Банке на законных основаниях. Все процессы, связанные с размещением средств на депозитах, проведены в рамках действующего законодательства Республики Казахстан (далее РК) и не противоречат нормативным правовым актам регулятора или внутренним нормативным документам Банка", - говорится в сообщении банка.
Между тем, председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ранее сообщил, что Аграрная кредитная корпорация незаконно за вознаграждение разместила в банке 11 млрд тенге, вместо того, чтобы направить их на поддержку сельских предпринимателей.
Как отметил Шпекбаев, сегодня сложилась порочная практика, когда субъекты квазигоссектора размещают полученные из бюджета средства на долгосрочных депозитах в банках второго уровня.
Сегодня Агентством проводится расследование по дочерней организации "КазАгро" - Аграрной кредитной корпорации. Ее руководство за незаконное вознаграждение разместило 11 млрд тенге на депозите в Банке "Хоум Кредит", хотя эти средства предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе. И это показатель только по одному банку", - сказал глава антикоррупционного ведомства.
По его словам, такие действия происходят из-за пробелов в законодательстве, над устранением которых Агентство уже работает.
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