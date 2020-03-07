В КТЖ назвали причины закрытия Тальго

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - О причинах закрытия железнодорожного проекта "Тальго" в Казахстане рассказал председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Сауат Мынбаев на брифинге в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Контракт закрывается в силу экономических причин. Во-первых, вагоны "Тальго" значительно меньше по количеству посадочных мест - минимум в три раза по сравнению со стандартными вагонами. Соответственно, затраты на пассажироместо в сравнении со стандартными вагонами примерно в 2,5 раза выше. Это сказывается на экономике пассажирских перевозок. Кроме того, поезд "Тальго" цельный, его гибко отцеплять и прицеплять по вагонам можно только в депо. Это занимает три дня, что влияет на гибкость реагирования на пассажиропоток", - цитирует Мынбаева Kazpravda.kz .

По его словам, у поездов "Тальго" есть преимущество в виде повышенной скорости передвижения, но конечная скорость все равно в итоге зависит от магистральных путей. Поэтому нельзя сказать, что "Тальго" реализует свой скоростной потенциал в полном объеме в Казахстане.

Базовый контракт предполагал поставку еще порядка 600 вагонов "Тальго". Остановить все это - непростой вопрос, потому что наши партнеры имеют юридическое право на полный контракт", - сказал Мынбаев.

Он сообщил, что компания "Тальго" будет продолжать эксплуатацию вагонов и их техобслуживание до конца срока контракта.

Кроме того, на заводе у нас есть 62 несобранных вагонокомплекта. Они будут собраны, потому что за них уже заплатили деньги. Парк вагонов "Тальго" все-таки пополнится благодаря этим вагонам. Это были не простые переговоры, которые ввелись на протяжении всего прошлого года. Но тем не менее мы договорились и подписали соответствующие документы", - заключил он.

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