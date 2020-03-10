У Нацбанка достаточно ЗВР и инструментов для предотвращения спекуляций на рынке валюты - заявление

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Правительство и Национальный банк Казахстана выступили с совместным обращением о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается в обращении, распространенном пресс-службой премьер-министра, разногласия между странами - основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Сегодня нефть марки Brent на мировых рынках торгуется в пределах $31-33 за баррель , снизившись более чем на 30%.

В этих условиях правительство и Нацбанк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране.

Осуществляется регулярный мониторинг ситуации на внешних рынках и влияния на экономику Казахстана. Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан Штаб под руководством премьер-министра.

Меры бюджетной политики будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов.

Также правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сокращения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы.

В рамках своего мандата Нацбанк имеет соответствующие ресурсы и будет принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики. Данные меры ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной волатильности курса национальной валюты.

Также Нацбанк для обеспечения стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции. Нацбанк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге .

В свою очередь, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке.

Правительство и Национальный банк обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан, заключается в обращении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства