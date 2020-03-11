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Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане сократят расходы республиканского бюджета и проиндексируют пенсии и соцпособия. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

В складывающихся экономических условиях , связанных с внешними факторами, будут приняты соответствующие меры для обеспечения сбалансированности и устойчивого развития государственного бюджета. В первую очередь будут оптимизированы расходы республиканского бюджета", - сказал Смаилов.

Он уточнил, что в первую очередь сократят расходы на приобретение дорогостоящей мебели и транспорта, проведение семинаров, форумов и других имиджевых мероприятий. По данным расходам проведена предварительная работа, а также утверждена Дорожная карта с пошаговыми действиями государственных органов, регионов и субъектов квазисектора.

Вместе с тем планируется сокращение неприоритетных для текущих условий расходов, проектов и мероприятий, которые можно отложить на более поздние сроки, а также новых проектов, включая те, что были включены в бюджет с отлагательными условиями.

При этом хочу отметить, что будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Кроме того, будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции", - сказал министр.

Также, по его словам, потребует индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге. Это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечение граждан Казахстана за рубежом, обучение в рамках программы "Болашак" и другие.

Помимо этого, в рамках обеспечения сбалансированности бюджета будет пересмотрена дивидендная политика компаний квазигоссектора.

Для обеспечения реализации всех мер реагирования предлагается к середине апреля подготовить проект уточнения республиканского бюджета", - заключил Смаилов.

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