Президент РК поручил держать на постоянном контроле вопрос продовольственного обеспечения в стране

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению поручил держать на постоянном контроле вопрос продовольственного обеспечения в стране, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день более трети (порядка 37%) населения страны живет в полностью изолированных городах, поэтому одним из главных вопросов остается стабильное обеспечение их продовольствием, в особенности граждан из социально уязвимых слоев населения. Я поручаю держать данный вопрос на постоянном контроле как правительству, так и акиматам. Три дня назад я посетил транспортно-логистический центр столицы. Правительство контролирует вопрос продовольственного обеспечения по стране. Продуктов у нас, безусловно, хватает, теперь следует обеспечить доступность цен и правильную логистику, чтобы не создавать ажиотажа", - сказал Токаев.

Он напомнил, что правительство установило предельные цены на 9 наименований социально значимых продовольственных товаров. В то же время механизм регулирования требует доработки. Министерству торговли и интеграции совместно с акимами поручается оптимизировать механизм регулирования цен по всей цепочке ценообразования.

Я поручал принять комплексное решение по снижению коммунальных платежей для населения карантинных городов. Насколько я знаю, такого решения пока не найдено. Следует ускорить принятие соответствующих мер с упором на социально незащищенные слои населения", - сказал глава государства.

Для поддержки занятости населения была принята программа "Дорожная карта занятости" (далее - ДКЗ), в рамках которой в поствирусный период будет создано около 240 тысяч рабочих мест.

На ее реализацию выделяются беспрецедентные суммы (до 1 трлн тенге). Критически важно, чтобы выделяемые средства не ушли в песок, как это бывало много раз. Поэтому правительство и акимы обязаны привлекать казахстанские кадры, отечественные строительные компании и производителей строительных материалов", - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, часть запланированных рабочих мест временные (до 95%). Постоянным трудоустройством после завершения программы будут обеспечены лишь 13 тысяч человек. В ряде регионов по итогам программы планируется создание мизерного количества постоянных рабочих мест.

Следует обеспечить баланс между двумя видами занятости. Временное трудоустройство в условиях кризиса, конечно, важно, но следует подумать о перспективах более широкой и качественной занятости", - подчеркнул президент.

Он отметил, что одним из условий ДКЗ является закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90%. Необходимо отметить, что по базовым материалам отечественное производство покрывает потребность внутреннего рынка. Это такие товары, как цемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон.

У нас действуют 12 цементных, 27 кирпичных заводов, 3 производителя арматуры, 5 производителей красок, 10 производителей сухих строительных смесей, 1 завод керамических изделий. В каждом регионе имеются производители товарного бетона и изделий из бетона.

Не менее важным является вопрос ценообразования строительных материалов. Данная статья затрат в строительных проектах составляет более 60%. Отсутствие должного контроля стоимости базовых материалов повлечет за собой спекуляцию и неэффективное использование бюджетных средств. Госкомиссия совместно с акимами должна решить вопросы безопасности проведения работ в рамках ДКЗ", - сказал Токаев.

По его словам, места проживания, приготовления и приема пищи, санитарные узлы и так далее должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и регулярно проходить санитарную обработку. И государство, и бизнес не должны экономить на здоровье граждан.

Выделяемые средства и реализуемые проекты будут под жестким контролем специальной группы. Администрации президента поручаю определить состав и порядок работы данной группы", - сказал глава государства.

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