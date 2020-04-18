Где в Алматы купить продукты подешевле и куда звонить с жалобами на завышение цен

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Жители Алматы могут пожаловаться на завышение цен на продукты, стоимость которых была зафиксирована, передает Kazakhstan Today.

Акимат Алматы, районные акиматы, управление предпринимательства и инвестиций и СПК "Алматы" ведут активную работу по обеспечению продовольственной безопасности города. Основной акцент деятельности в условиях чрезвычайного положения и карантина поставлен на обеспечение бесперебойной работы зелёного коридора, сдерживание цен на продовольственные товары, разработку мер поддержки бизнеса. Так, с учетом объемов потребления населения города основных видов продовольственных товаров, с местного бюджета были предусмотрены более 7 млрд тенге для пополнения стабилизационного фонда, из них 5 млрд - в марте 2020 года", - сообщили в пресс-службе СПК "Алматы".

По ее информации, с крупными отечественными товаропроизводителями и торговыми сетями подписаны соглашения по бесперебойному обеспечению города в течение трех месяцев 17 видами товаров по стабильной цене (22,5 тыс. тонн). Данные оборотные средства будут использованы для дальнейшего закупа необходимых товаров по мере их высвобождения.

Совместно с руководством других регионов проработан вопрос поставки товаров напрямую в торговые сети города: Кызылординская область - рис; Костанайская область - рожки; Павлодарская область - картофель; Туркестанская область - капуста; Алматинская область - мясо говядины, кур, молочные продукты, яйца. Таким образом, выстроена четкая цепочка прямой поставки отечественных продовольственных товаров от производителя до прилавков городских торговых сетей", - говорится в сообщении.

Акиматом города через СПК "Алматы" был выделен льготный возвратный заём ТОО "Magnum Cash & Carry" на формирование трехмесячных запасов по 12 видам СЗПТ. Получая заём, торговая сеть получает доступ к оборотным средствам на льготной основе и со своей стороны принимает жесткие обязательства реализации продукции по фиксированной цене.

Таблица товаров с фиксированной ценой





№ Наименование Фиксированная цена на полке в течение 3 месяцев тг/кг/уп 1 КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ КГ 335 2 РОЖКИ 1 КГ 189 3 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФ 5Л 2168 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФ 1Л 432 4 КРУПА РИСОВАЯ КГ 273 5 САХАР КГ 210 6 КЕФИР 2,5% 925 МЛ 286 7 МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 72,5% 1 кг 2155 8 МОЛОКО 2,5%, 900 МЛ 221 9 ТВОРОГ 5% 200ГР 349 10 ЯЙЦО SMALL 45-55, 10 ШТ 367 11 ОКОРОЧКА, КГ 799 12 МУКА 1 СОРТА (2 КГ) 422

Кроме того, благодаря налаженному сотрудничеству с компанией "Magnum Cash & Carry" за прошлые годы и действию договора займа по стратегической закладке продовольствия на межсезонье с декабря 2019 года по май 2020 года "Magnum" поставляет алматинцам четыре вида овощей, определенных как СЗПТ, объемом 12 тыс. тонн, что составляет 15% от совокупной потребности этих товаров в Алматы.

Зафиксированы цены на картофель - 118 тенге за килограмм, капусту - 102 тенге за килограмм, морковь - 109 тенге за килограмм, лук - 80 тенге за килограмм.

Также заключен договор о предоставлении займа ТОО "Хлебобараночный комбинат "Аксай" для закупа муки 1-го сорта и производства хлеба формового. В ближайшие дни продукция будет реализовываться по фиксированным сниженным розничным ценам:

-8 фирменных магазинов "Аксай Нан" - 70 тенге

-Магазины ведущих торговых сетей категории А - "Магнум", "Small", "Рамстор", "Столичный", "Оптовый клуб", "Людмила", "Carefood", "Дастархан", "Скиф Сауда", "Метро" - 75 тенге

-Не менее 2000 магазинов у дома категории В, С - 80 тенге

Вместе с тем заключены договоры с торговыми сетями на реализацию гречневой крупы из регионального стабилизационного фонда по цене 305 тенге за килограмм. Данная продукция поступила на полки свыше 100 магазинов города:

1.ТОО "JardiKZ" (25 мини-маркетов "JLC") - 6,1 тонны гречневой крупы;

2.ТОО "Скиф трейд" (24 магазинов "SMALL" и "Skif Discount") - 95 тонн гречневой крупы;

3.ТОО "Сабыржан Company" (13 магазинов "Toimart" и "Сабыржан") - 47 тонн гречневой крупы;

4.ТОО "Magnum Cash & Carry" (39 магазинов "Magnum") - 200 тонн гречневой крупы.

Адреса магазинов, реализующих гречку, представлены ниже.

Стабилизационный фонд по ключевым наименованиям продукции СЗПТ сформирован в оптимальном для потребностей города объеме.

Адреса мини-маркетов "JLC":

1. Улица Наурызбай батыра, 39/92

2. Микрорайон Тастак, 33/3

3. Улица Кабанбай батыра, 91

4. Улица Гоголя, 155

5. Улица Байзакова, 202, п. 17

6. Улица Желтоксан, 111/65

7. Улица Желтоксан, 159

8. Улица Тимирязева, 74

9. Микрорайон Орбита-3, 31

10. Микрорайон Коктем-2, 11

11.Микрорайон Казахфильм, 17-а

12. Улица Бухара жырау, 60-б

13. Микрорайон Орбита-2, 29

14. Улица Тимирязева, 32-б

15. Микрорайон Аксай-2, 12

16. Микрорайон Аксай-1, 13

17. Микрорайон Жетысу-1, 17-а

18. 5-й микрорайон, 29, кв. 18

19. Микрорайон Мамыр, улица Кассина, 1

20. Микрорайон Таусамалы, улица 4-я, 41

21. Улица Жансугурова, 482

22. Улица Барибаева, 18

23. Микрорайон Самал-2, 30, м/н №2

24. Улица Суюнбая, 501

25. Улица Донентаева, 8-б/1

Адреса магазинов "SMALL" и "Skif Discount"

1. Микрорайон Аксай-4, дом 22

2. Микрорайон Казахфильм, улица Исиналиева, 13

3. Улица Мустафина, 9

4. Микрорайон Мамыр-4, 197-а

5. Улица Жарокова, 281

6. Улица Ауэзова, 65

7. Улица Шевченко, 123

8. Микрорайон Самал-2, улица Мендикулова, 98

9. Улица Жибек Жолы, 50/2/39

10. Улица Розыбакиева, 75

11. Улица Жамбыла, 205

12. Улица Мынбаева, 44/126

13. Микрорайон Айнабулак, 98-б

14. Проспект Достык, дом 71, помещение 168

15. Северное кольцо, 99/4

16. Улица Толе би, 71

17. Улица Ташкентская, 514-а

18. Микрорайон Кайрат, 182

19. Улица Майлина, 79

20. Улица Дуйсенова, 25, п. 203

21. Улица Рихарда Зорге, 18

22. Улица Шарипова, 63

23. Улица Валиханова, 33

24. Проспект Достык, 29

Адреса магазинов "Toimart" и "Сабыржан"

1. Улица Розыбакиева, 4,

2. Микрорайон Ужет, улица Бекболата, 2/91

3. Улица Северное кольцо, 53-в

4. Проспект Суюнбая, 261

5. Улица Райымбека, 237-а

6. Улица Кунаева, 153

7. Улица Жандосова, угол улицы Жарокова, 21/171

8. Микрорайон Абай, улица Алтын Орда, №1-а, литер А

9. Улица Яссауи, 68

10. Микрорайон Алгабас-1, 5/22

11. Микрорайон Калкаман-2, улица Ашимова, 13-а

12. Карасайский район, с. Ташкентский тракт, 15 км, 1/10

13. Кульджинский тракт, микрорайон Кайрат, 181-182, К2

Адреса магазинов "Magnum"

1. Микрорайон Жетысу-3, 1-г

2. Улица Д. Бедного, 3

3. Улица Северное кольцо, 3-б

4. Улица Халиуллина, 194

5. Улица Толе би, 285

6. Проспект Райымбека, 239-г

7. Улица Хан Шатыр, 273

8. Микрорайон Первомайский, улица Капшагай, 34

9. Микрорайон Мамыр-1, 8-а

10. Улица Радостовца, 292

11. Улица Жандосова, 83

12. Микрорайон 8, 37/1

13. Проспект Абая, 44, ТРЦ "Promenade"

14. Проспект Суюнбая, 2, корпус 8, литер П

15. Микрорайон Коктем-1, 20

16. Микрорайон Кулагер, 10

17. Микрорайон Казахфильм, 17

18. Улица Тулебаева, 38/61

19. Проспект Абылай хана, 62

20. Микрорайон Аксай-4, 70-б

21. Микрорайон Самал-3, 1

22. Улица Шолохова, 29

23. Проспект Сейфуллина, 182

24. Улица Гоголя, 20, н.п. 187

25. Микрорайон Аксай-5, 25

26. Поселок Отеген-батыра, улица Жансугурова, 57-а

27. Улица Жандосова, 162-а, н.п. 133

28. Микрорайон Аксай, 3-а, 79-а

29. Улица Тимирязева, 42/2

30. Проспект Достык, 42/74-а

31. Микрорайон Таугуль, 16, литер А

32. Улица Донентаева, 20, н.п. 88

33. Микрорайон Орбита-3, 5-б

34. Микрорайон Айнабулак, 98-а, н.п.1

35. Улица Розыбакиева, 70

36. Улица Масанчи, 23/12

37. Микрорайон 3, 20-а

38. Улица Зорге, 18/4

39. Микрорайон Астана, 1/10

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