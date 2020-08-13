Темиртау. 12 августа. Kazakhstan Today - Аким Темиртау уходит с поста, передает Kazakhstan Today.

Слухи о том, что Галым Ашимов покидает пост акима Темиртау, уже давно ходили среди населения. 11 августа Галым Абиханович лично подтвердил эту информацию во время прямого эфира на своей странице в Инстаграм, сообщает Ekaraganda.kz

Как вы знаете, мы - государственные служащие. Я отработал в этом городе уже пять лет, и есть такое понимание, как ротация. Поэтому - да. Мне осталось работать на должности два дня и потом перехожу в областное управление, руководителем в Караганду", - сообщил Галым Ашимов.

Он также сказал, что уже известно, кто будет новым акимом Темиртау.

Придет мой коллега из другого города. Очень компетентный человек, хороший хозяйственник", - сказал аким.

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