МИИР РК: руководство АО "Азия Авто" не выполнило свои обязательства и вводит общественность в заблуждение

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали действия руководителей АО "Азия Авто" информационной провокацией, передает Kazakhstan Today.

МИИР РК официально заявляет, что руководство АО "Азия Авто" не выполнило свои обязательства и вводит общественность в заблуждение. Группой компаний "Азия Авто" с целью манипуляции общественным мнением в очередной раз распространяются материалы, содержащие необоснованные и несоответствующие действительности факты", - сообщает пресс-служба МИИР РК.

В пресс-службе напомнили, что ранее МИИР РК уже обращалось к общественности с просьбой не поддаваться на информационные провокации со стороны руководства предприятия.

Заключенные между МИИР РК, АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" Соглашение о промышленной сборке от 7 апреля 2017 года и дополнительное соглашение №1 от 4 ноября 2019 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 24 августа 2020 года №7119-20-00-2/6894 признано недействительным и расторгнуто ввиду неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга. Отсутствие государственных преференций никак не влияет на текущее производство и рабочие процессы предприятий. Разрыв соглашения призван мотивировать руководство холдинга к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Компания в течение 18 лет с момента своего создания получала поддержку производства, но не выполнила договорные обязательства по модернизации производства и повышению уровня казахстанского содержания", - прокомментировал председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности РК Марат Карабаев.

В случае завершения строительства новых производственных мощностей - на что и были направлены государственные инвестиционные преференции - компания может вновь обратиться с просьбой о заключении нового соглашения. В этом случае МИИР РК готово рассмотреть вопрос возобновления предоставления государственных преференций, проинформировал председатель комитета.

МИИР РК просит коллектив "Азия Авто" сохранять спокойствие, не поддаваться панике и давлению руководства предприятия, а в случае необоснованного увольнения обратиться в Государственную трудовую инспекцию РК для проверки объективности фактов высвобождения персонала. Также МИИР РК обращается к общественности с просьбой не поддаваться на информационные провокации руководства холдинга и не участвовать в распространении ложной информации, которая публикуются с целью дискредитации государственной политики в сфере поддержки отечественного машиностроения", - говорится в сообщении.

Ранее группа компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" заявила о том, что конвейер Усть-Каменогорского автосборочного завода может быть остановлен с риском вынужденного прекращения инвестиционной деятельности холдинга.

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