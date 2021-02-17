ЕЭК обнулила импортные пошлины на драгоценные камни

Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в частности, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и тому подобное, используемых в ювелирной промышленности.

Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - заявил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами.

Решение коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2019 года №17.

Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений Совета Комиссии, учитывающих внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.

Ранее стало известно, о снижении пошлины на углеграфитовую продукцию для производства алюминия, а также коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля снизила ставки ввозных таможенных пошлин на рыбоводные садки для выращивания лососевых с 15% до 0% сроком на один год.

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