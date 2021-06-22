Как проходит оптимизация дочерних организаций холдинга "Байтерек"

В этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева создан единый институт развития путем объединения двух холдингов - "Байтерек" и "КазАгро" . Три дочерних организации вошли в состав холдинга "Байтерек", но работа на этом не завершена. АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) сохранит статус отдельной дочерней организации в составе группы "Байтерек" и дополнит свою уставную деятельность частью функционала АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (ФФПСХ), в том числе по прямому кредитованию микробизнеса и функции оператора по страхованию в агропромышленном комплексе. В свою очередь, АО "КазАгроФинанс" станет дочерней компанией АКК с мандатом лизингового финансирования в сельском хозяйстве. ФФПСХ будет ликвидирован, а его функция по гарантированию кредитов перейдет в АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что решением совета директоров функционал и активы двух дочерних компаний - АО "QazTech Ventures" и ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund" переданы под управление АО "Казына Капитал Менеджмент" (также дочерняя организация холдинга) в качестве отдельных фондов.

Еще одну дочернюю организацию - АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) - холдинг "Байтерек" намерен выставить на приватизацию в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Отметим, что согласно правилам продажи объектов приватизации, если выставленные на торги 100% АО, принадлежащих государству, не будут реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежат ликвидации. В этой связи, планируется, что в случае неуспешной передачи в конкурентную среду, ИФК будет ликвидирован с передачей портфеля прав требований и активов в АО "Фонд проблемных кредитов", - информирует пресс-служба.

В холдинге считают, данный подход обеспечит сокращение портфельных компаний с 14 до 7 и соответствующую корректировку штатной численности холдингов.

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