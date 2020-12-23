Аскар Мамин рассказал, как будут объединять холдинги Байтерек и КазАгро

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Аскар Мамин ответил на запрос группы депутатов мажилиса о процессе объединения холдингов "Байтерек" и "КазАгро", передает Kazakhstan Today.

Работа по объединению холдингов будет завершена в марте 2021 года, после чего будет разработана стратегия развития единого института с учетом всех направлений деятельности и имеющегося отраслевого опыта, а также подходов в реализации государственной политики и механизмов поддержки. В рамках новой стратегии будут актуализированы основные приоритеты и задачи, направленные в первую очередь на совершенствование мер государственной поддержки в развитии экономики", - сообщил глава правительства.

Он также проинформировал, что в целях сокращения количества дочерних компаний НУХ "Байтерек" функционал и активы ряда компаний будут переданы в АО "Казына Капитал Менеджмент" в качестве отдельных фондов. Кроме того, создан Единый оператор в сфере жилищного строительства путем объединения Казахстанской ипотечной компании, Байтерек девелопмент и Фонда гарантирования жилищного строительства.

Учитывая стратегическую важность агропромышленного комплекса, планируется за Аграрной кредитной корпорацией закрепить статус отдельной дочерней организации в составе НУХ "Байтерек" и дополнить ее уставную деятельность функционалом по прямому кредитованию микробизнеса и страхованию растениеводства. При этом функции Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ) по гарантированию кредитов будут переданы в АО "ФРП "Даму" с последующей ликвидацией ФФПСХ.

Также Аскар Мамин сообщил об объеме проблемных займов объединяемых холдингов. На сегодня общий объем займов "Байтерека" составляет 3847,3 млрд тенге, из которых проблемные активы (просроченная задолженность свыше 90 дней) - 205,9 млрд тенге, или 5,4%.

По "КазАгро" общая задолженность составляет 1083 млрд тенге, проблемные кредиты - 101,5 млрд тенге, или 9,4%.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить холдинги "Байтерек" и "КазАгро" . В результате объединения портфель компаний следует сократить вдвое, а численность персонала - на 50%.

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