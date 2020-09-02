Президент поручил объединить Байтерек и КазАгро

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить холдинги "Байтерек" и "КазАгро", передает Kazakhstan Today.

Хочу особо отметить роль холдингов "Байтерек" и "КазАгро". Эти компании внесли значительный вклад в индустриализацию и развитие агропромышленного комплекса и привели в порядок деятельность финансовых институтов в этих отраслях. Но теперь мы находимся в совершенно новой ситуации, изменение институциональной структуры - вопрос времени. Поэтому необходимо объединить эти две организации и создать институт развития с большим финансовым потенциалом", - сказал глава государства.

Он отметил, что в результате объединения портфель компаний следует сократить вдвое, а численность персонала - на 50%.

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