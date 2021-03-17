Холдинг "Байтерек" начал работу по поддержке АПК

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" приступил к работе с новыми функциями - финансовой поддержкой агропромышленного комплекса, которая перешла из присоединенного к нему холдинга "КазАгро", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, 15 марта 2021 года Комитет государственного имущества и приватизации Минфина утвердил передаточный акт. Таким образом в состав холдинга "Байтерек" вошли три дочерние организации бывшего "КазАгро": Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева была проделана большая работа. Эта масштабная оптимизация призвана более эффективно управлять институтами развития и качественно, оперативно доводить государственную поддержку до казахстанцев. Хочу особо подчеркнуть, что процесс присоединения не окажет негативного влияния для фермеров. Государственная поддержка агропромышленному комплексу будет оказываться в полной мере", - заявил глава холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов.

При этом в пресс-службе отметили, что "Байтерек" уже ведет активную деятельность в рамках финансовой поддержки субъектов агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства РК, Ассоциацией финансистов Казахстана, банками второго уровня и институтами развития. В частности, подготовлен пул потенциальных проектов в агропромышленном секторе, реализация которых позволит повысить насыщение внутреннего рынка и снизит импортозависимость по критически важным товарным позициям.

Сообщается также, что в организационной структуре холдинга без увеличения штатной численности создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.

Напомним, холдинг "Байтерек" во исполнение пункта 52 Общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года проводит мероприятия по созданию единого института развития путем присоединения к себе холдинга "КазАгро"

Разрабатывается дорожная карта по передаче АО "КазАгроФинанс" в АО "Аграрная кредитная корпорация", которая будет предусматривать все необходимые процедуры, включая внесение изменений в соответствующие законодательные акты. Также проводится работа по передаче функций АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по гарантированию кредитов, лизинговых сделок в АО "ФРП "Даму", по прямому кредитованию микробизнеса и страхованию растениеводства в АО "Аграрная кредитная корпорация", с последующей ликвидацией ФФПСХ.

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