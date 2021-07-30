МТИ: Казахстан и Россия обсуждают "зелёный коридор" для агроэкспресса

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина обсудили перспективы сотрудничества двух стран в формировании Евразийской товаропроводящей системы и перетока товаров Центральная Азия - Казахстан - Россия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Обе наши страны работают над вопросом бесперебойности обеспечения товаропотока с юга. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать эту работу, в том числе решения вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Афганистана", - считает Кайрат Торебаев.

Стороны отметили, что совместная проработка данного вопроса обеспечит стабильность функционирования рынков двух стран.

Агрологистический коридор Россия - Узбекистан должен стать трехсторонним, потому как товарные грузопотоки проходят через территорию Казахстана. Нам предстоит синхронизировать работу контролирующих органов, чтобы поезда ходили без длительных задержек, это критически важно для доставки скоропортящихся продуктов. Таким образом мы дадим бизнесу трех стран конкурентные преимущества и значительно увеличим товарооборот между нашими странами", - сказала Вероника Никишина.

Стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов в промышленной кооперации на базе международных приграничных центров торгово-экономического сотрудничества "Хоргос" и "Центральная Азия". В том числе, для последующего продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран, включая Центральную и Южную Азию и Китай. В целях координации работы по данным вопросам и обмена опытом в продвижении экспорта стороны договорились о заключении в ближайшее время соглашения о партнерстве между АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade" и АО "Российский экспортный центр", сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

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