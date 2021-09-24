Номинальная нагрузка по налогам и платежам будет снижена с 2023 года - МНЭ

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев в ходе брифинга по посланию главы государства народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" рассказал о введении для микро- и малого бизнеса единого платежа из фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно действующему законодательству, бизнесу приходится осуществлять 5 платежей с ФОТ, что для малого бизнеса достаточно объемно в техническом и административном плане. Это индивидуальный подоходный налог, социальный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы по медицинскому и социальному страхованию, что создает достаточно большую нагрузку на предпринимателей, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Номинальная нагрузка по этим налогам и платежам в текущем году составляет 33,5%. В этой связи будет проведена работа по включению этих платежей в состав единого платежа и снижению общей нагрузки до 25%.

Окончательные подходы будут выработаны к концу этого года согласно Общенациональному плану мероприятий по реализации Послания. Соответствующие платежные системы заработают по новому принципу с 1 января 2023 года", - сказал глава Миннацэкономики.

Отметим, что средства, направленные на реализацию поручений главы государства, данные в ходе послания, предусмотрены в рамках республиканского и местных бюджетов. На сегодня республиканский бюджет находится на рассмотрении в парламенте. Прогноз республиканского бюджета и его планирование прямо связано с макроэкономическими прогнозами.

На следующий год мы прогнозируем рост экономики на уровне 3,9%, в то время как уровень инфляции сохранится в коридоре 4,6%", - сообщил министр нацэкономики.

Иргалиев также отметил, что глава государства поручил использовать минимальную заработную плату в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной сферах. В налоговом Кодексе привязка к МЗП имеется только в части исчисления стандартного вычета по ИПН и минимального размера базы по социальному налогу. К концу года данная работа будет закончена.

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