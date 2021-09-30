Международные резервы Казахстана на конец августа составили $93,7 млрд

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Международные резервы Казахстана в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (56,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец августа 2021 года составили 93,7 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Валовые международные резервы Национального банка за август 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 5,2% и составили 36,8 млрд долларов США (с начала года - на 3,3%).

Увеличение резервов произошло за счет роста активов в свободно конвертируемой валюте на фоне поступления специальных прав заимствований (SDR) от Международного валютного фонда, а также за счет роста портфеля золота", - пояснили в пресс-службе Национального банка РК.

По информации ведомства, денежная база в августе 2021 года незначительно уменьшилась и составила 10 298,2 млрд тенге (с начала года расширение на 5,3%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, расширилась на 3%, до 6 300,2 млрд тенге (с начала года - на 23,8%).

Денежная масса за август 2021 года уменьшилась на 0,6% и составила 28 056,2 млрд тенге (с начала года рост на 12,6%), наличные деньги в обращении уменьшились на 0,7%, до 3 014,5 млрд тенге (с начала года рост на 6,6%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары - на 7,3%, платные услуги - на 6,6%. В августе 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 8,8%", - следует из отчета НБ РК.

Также в Нацбанке рассказали, что в августе 2021 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 423,76 - 427,13 тенге за доллар США. На конец августа 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 425,42 тенге за доллар США, незначительно ослабнув за месяц на 0,2%.

В августе 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 242,9 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 8,7% (в июле 2021 года - 266,2 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (220,6 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 10,1%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 60,5%, или 146,9 млрд тенге, российских рублей - 26,8%, или 65,0 млрд тенге, евро - 12,5%, или 30,4 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились на 12,3% (рост на 1,2%), на покупку российских рублей - на 1,5% (рост на 8,8%) и на покупку евро - 5,7% (рост в 2,0 раза)", - добавили в Нацбанке.

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