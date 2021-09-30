Международные резервы Казахстана на конец августа составили $93,7 млрд

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Международные резервы Казахстана в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (56,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец августа 2021 года составили 93,7 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Валовые международные резервы Национального банка за август 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 5,2% и составили 36,8 млрд долларов США (с начала года - на 3,3%).
Увеличение резервов произошло за счет роста активов в свободно конвертируемой валюте на фоне поступления специальных прав заимствований (SDR) от Международного валютного фонда, а также за счет роста портфеля золота", - пояснили в пресс-службе Национального банка РК.
По информации ведомства, денежная база в августе 2021 года незначительно уменьшилась и составила 10 298,2 млрд тенге (с начала года расширение на 5,3%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, расширилась на 3%, до 6 300,2 млрд тенге (с начала года - на 23,8%).
Денежная масса за август 2021 года уменьшилась на 0,6% и составила 28 056,2 млрд тенге (с начала года рост на 12,6%), наличные деньги в обращении уменьшились на 0,7%, до 3 014,5 млрд тенге (с начала года рост на 6,6%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары - на 7,3%, платные услуги - на 6,6%. В августе 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 8,8%", - следует из отчета НБ РК.
Также в Нацбанке рассказали, что в августе 2021 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 423,76 - 427,13 тенге за доллар США. На конец августа 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 425,42 тенге за доллар США, незначительно ослабнув за месяц на 0,2%.
В августе 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 242,9 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 8,7% (в июле 2021 года - 266,2 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (220,6 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 10,1%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 60,5%, или 146,9 млрд тенге, российских рублей - 26,8%, или 65,0 млрд тенге, евро - 12,5%, или 30,4 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились на 12,3% (рост на 1,2%), на покупку российских рублей - на 1,5% (рост на 8,8%) и на покупку евро - 5,7% (рост в 2,0 раза)", - добавили в Нацбанке.
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Россия готова оказать Казахстану поддержку в возведении АЭС
30.09.2021, 15:41 3997
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать поддержку Казахстану в возведении и эксплуатации атомных электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идёт о создании целых отраслей, которые включают в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики", - сказал Владимир Путин сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Он подчеркнул, что влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.
У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зелёного роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран", - заключил Путин.
Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений
30.09.2021, 14:51 11125
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал главу РФ Владимира Путина в срочном порядке способствовать решению об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений. Об этом он заявил сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для увеличения ресурсной базы важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов", - сказал Токаев.
Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в Казахстане принимается ряд системных мер.
Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ - это делает вложение в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать "Казтрансгаз" по аналогии с "Газпромом". Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией", - сообщил президент.
Также, по его словам, на национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт освобождения от экономических платежей, что позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий.
Также Токаев сообщил о том, что РК и РФ приступают к освоению крупного месторождения Каламкас-Море и Хазар.
Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 млрд", - добавил президент Республики Казахстан.
Токаев на форуме с Путиным поднял проблему досмотра большегрузов
30.09.2021, 14:32 17551
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил усиливать пограничные пункты между Казахстаном и Россией инспекционно-досмотровыми комплексами, чтобы исключить требование о досмотровых проходах в большегрузах. Об этом глава государства сказал сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отдельно хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств.
Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в "Газелях" вместо положенных 8-10 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что Казахстан относится к мерам безопасности с полным пониманием, особенно в свете событий в Афганистане. Вместе с тем, по мнению президента РК, дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил сегодня в рамках форума принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок.