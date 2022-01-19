АЗРК проверяет деятельность "Яндекс Такси"

В целях оперативного выявления и пресечения фактов завышения цен на потребительские товары и услуги создана горячая линия для приема сообщений, напомнил он.
Жумангарин рассказал, что в рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентство начало расследование в отношении агрегатора "Яндекс такси" по признакам координации экономической деятельности.
На сегодняшний день на телефон доверия агентства поступило свыше 2000 обращений, из них около 50% звонков поступает от жителей Алматы, 30% - Нур-Султана, 20% - от остальных регионов. При этом 70% - по фактам превышения цен на СЗПТ", - уточнил глава АЗРК.
В целях недопущения нарушений законодательства в области защиты конкуренции агентством принимаются следующие оперативные меры:
- заключено 189 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в части сдерживания цен и установления торговой надбавки до 10%;
- на ежедневной основе с 5 января проводится мониторинг цен по всем позициям социально значимых продовольственных товаров в разрезе регионов.
Кроме того, проводится восемь расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением:
- шесть - в отношении производителей куриных яиц;
- одно расследование по сахару;
- одно расследование по мясу кур.
Также проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли.
Жумангарин также отметил, что в соответствии с поручением главы государства от 5 января 2022 года "О мерах по стабилизации социально-экономической ситуации" на временной основе сроком на 180 дней установлены предельные цены:
- Министерством энергетики на розничную реализацию нефтепродуктов;
- Агентством - на сжиженный нефтяной газ (автогаз), с учетом отдаленности административных единиц: запад - 50 тенге, юг - 60 тенге, север-восток - 60-70 тенге.
Напомним, жители Алматы и Нур-Султана пожаловались на резкое и необоснованное повышение цен на продукты.