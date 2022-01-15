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Жители Алматы и Нур-Султана жалуются на резкое и необоснованное повышение цен на продукты - АЗРК

14.01.2022, 19:53 53461
Жители Алматы и Нур-Султана жалуются на резкое и необоснованное повышение цен на продукты - АЗРК
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - С 8 по 14 января по телефонам "горячей линии" приема обращений на завышенные цены на социально значимые продукты питания, автогаз, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси принято 1800 обращений граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Около 50% звонков поступило от жителей Алматы, 30% - из Нур-Султана, 20% - из остальных регионов, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК. 
 

Основной характер жалоб - резкое и необоснованное повышение цен на продукты питания, в подавляющем большинстве - в "магазинах у дома". Продолжают поступать жалобы на недобросовестность продавцов (стоимость товара на ценниках не соответствует ценам в чеках). Три жалобы зафиксированы на повышение цен и навязывание условий реализации продукции производителями продуктов питания (Алматинская область, Алматы). Также поступают жалобы по повышению цен на баллонный, товарный газ, бензин, уголь, неснижение розничных цен на бензин, газ (Нур-Султан, ВКО, Туркестанская, Алматинская, Кызылординская области)", - сообщили в агентстве. 

 
Все поступающие жалобы внимательно изучаются для принятия необходимых мер. В рамках своей компетенции антимонопольный орган прорабатывает поступившие жалобы по завышению цен на услуги служб такси, предельных цен на автогаз, социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и у производителей.
 
Жалобы на повышение цен на продукты питания в "магазинах у дома" передаются в местные исполнительные органы, на бензин и дизтопливо - в комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Другие жалобы, не относящиеся к компетенции Агентства, передаются в уполномоченные органы.

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 10 января сообщило об открытии "горячей линии" по ценам на продукты, ГСМ, услуги служб и агрегаторов такси во всех регионах Казахстана.
 

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Задержание вице-министра энергетики Карагаева подтвердили в АФМ

15.01.2022, 16:03 26
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - В Агенстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщили о задержании бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева и других лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
 

В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - говорится в сообщении АФМ.

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

Токаев поручил установить точное число погибших в ходе беспорядков среди гражданского населения

15.01.2022, 13:39 4856
Токаев поручил установить точное число погибших в ходе беспорядков среди гражданского населения
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Под председательством президента Казахсьана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - сообщает Акорда.

 
Также Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
 
Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.
 
Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
 

Хасенов назначен вице-министром энергетики РК

15.01.2022, 13:07 8951
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Асхат Хасенов назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY . 
 
Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области. 
 
Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева, университет международного бизнеса. 
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум". 
 
С 2006 по 2010 год - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности".
 
 С 2010 по 2011 год - главный эксперт, начальник управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий. 
 
С 2011 по 2014 год - начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК. 
 
С 2014 по 2019 год - директор департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики РК. 
 
С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО "Казмунайгаз".

Ранее сообщалось об освобождении Жумабая Карагаева от должности вице-министра энергетики РК.
 

Назначен председатель Комитета торговли

15.01.2022, 13:04 9371
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Ержан Казанбаев назначен председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По приказу министра торговли и интеграции Республики Казахстан Ержан Казанбаев назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. 
 
Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах. 
 
В 2010-2012 годы - исполняющий обязанности эксперта, эксперт управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК. 
 
В 2012-2013 годы - начальник управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.
 
В 2013 году - руководитель управления политики управления обязательствами государства департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования. 
 
В 2013-2016 годы - заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 
 
В 2016-2019 годы - директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. 
 
С декабря 2020 по январь 2022 года занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.
 

Самолеты с российским контингентом сил ОДКБ вылетел из Казахстана

15.01.2022, 11:56 13711
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

 
Пятнадцать Ил-76 и три Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в места постоянной дислокации возвращаются подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане.
 

Председателем учрежденного фонда "Казакстан халкына" стал Жамишев

15.01.2022, 11:31 10591
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Председателем фонда "Казакстан халкына" назначен Болат Жамишев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного 11 января на заседании мажилиса парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына". На пост председателя ОСФ "Казакстан халкына" учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев", - сообщили в пресс-службе премьер министра РК.

 
Также сообщается, что в наблюдательный совет вошли известные деятели здравоохранения и образования, а также представители общественных объединений РК. 
 

ОСФ "Казакстан халкына" будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения. Деятельность фонда будет способствовать консолидации общества и укреплению социальной справедливости", - отметили в пресс-службе.

 
Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.
 
Ранее президент сообщал, что фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. 
 

Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики РК

15.01.2022, 11:29 14266
Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об освобождении Карагаева от должности сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Карагаев Жумабай родился в 1971 году в Атырауской области. 
 
Окончил Государственную академию нефти и газа имени Губкина, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 
 
В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. 
 
С декабря 2019 года - вице-министр энергетики РК.
 

Первым вице-министром финансов РК стал Султангазиев

15.01.2022, 10:56 13871
Первым вице-министром финансов РК стал Султангазиев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Первым вице-министром финансов Республики Казахстан назначен Марат Султангазиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. 

 
Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области.
 
Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова.
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела. 
 
С 1998 по 2001 год  работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, исполняющим обязанности главного специалиста - главного налогового инспектора Налогового комитета по Алматы. 
 
С 2001 по 2010 год продолжил работу в Налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по Алматы.
 
С 2010 по 2012 год занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК. 
 
С 2012 по 2014 год - заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. 
 
С 2014 по 2017 год - руководитель департамента государственных доходов по Алматы комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
 
С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министа финансов РК.
 

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