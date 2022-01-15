Жители Алматы и Нур-Султана жалуются на резкое и необоснованное повышение цен на продукты - АЗРК

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - С 8 по 14 января по телефонам "горячей линии" приема обращений на завышенные цены на социально значимые продукты питания, автогаз, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси принято 1800 обращений граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Около 50% звонков поступило от жителей Алматы, 30% - из Нур-Султана, 20% - из остальных регионов, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Основной характер жалоб - резкое и необоснованное повышение цен на продукты питания, в подавляющем большинстве - в "магазинах у дома". Продолжают поступать жалобы на недобросовестность продавцов (стоимость товара на ценниках не соответствует ценам в чеках). Три жалобы зафиксированы на повышение цен и навязывание условий реализации продукции производителями продуктов питания (Алматинская область, Алматы). Также поступают жалобы по повышению цен на баллонный, товарный газ, бензин, уголь, неснижение розничных цен на бензин, газ (Нур-Султан, ВКО, Туркестанская, Алматинская, Кызылординская области)", - сообщили в агентстве.

Все поступающие жалобы внимательно изучаются для принятия необходимых мер. В рамках своей компетенции антимонопольный орган прорабатывает поступившие жалобы по завышению цен на услуги служб такси, предельных цен на автогаз, социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и у производителей.

Жалобы на повышение цен на продукты питания в "магазинах у дома" передаются в местные исполнительные органы, на бензин и дизтопливо - в комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Другие жалобы, не относящиеся к компетенции Агентства, передаются в уполномоченные органы.



