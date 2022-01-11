Открыта "горячая линия", куда казахстанцы могут сообщить о завышении цен на ГСМ, продукты, услуги такси

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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан сообщает об открытии "горячей линии" по ценам на продукты, ГСМ, услуги служб и агрегаторов такси во всех регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Горячая линия" открыта в целях большей оперативности приема обращений граждан по фактам завышенных цен на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и супермаркетах регионах Казахстана, газ, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси.
Телефоны "горячей линии" опубликованы на сайте Министерства торговли и интеграции РК.
Горячая линия" в Нур-Султане по продуктам питания:
8 778 668 1841, 8 775 592 6169,
8 (7172) 75-04-65, 74-27-38
Горячая линия" в Нур-Султане по сжиженному нефтяному газу, бензину, дизтопливу, услугам служб и агрегаторов такси:
8 (7172) 74 99 14, 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52
Горячая линия" в регионах:
1 Нур-Султан 8 (7172) 65-16-86
2 Шымкент 8 (7252) 53-50-66
3 Акмолинская область 8 (7162) 50-40-23
8 776 122 28 38
4 Актюбинская область 8 (7132) 73 02 48
8 771 791 33 91
5 Атырауская область 8 (7122) 27 01 14
6 Восточно-Казахстанская область 8 705 280 4513
7 Жамбылская область 8 (7262) 43 54 71
8 Западно-Казахстанская область 8 (7112) 51 42 81
8 775 373 04 08
9 Карагандинская область 8 (7212) 42 35 51
10 Костанайская область 8 (7142) 54 18 97
8 707 403 50 73
11 Мангистауская область 8 (7292) 43 84 14
12 Павлодарская область 8 (7182) 32 58 69
8 701 566 0793
13 Северо-Казахстанская область 8 (7152) 53 41 98
8 778 311 6547
14 Кызылординская область 8 (7242) 27 55 59
15 Туркестанская область 8 (72533) 577 07
8 707 138 20 44
По фактам превышения цен на продукты питания, газ, бензин и дизтопливо, услуги такси в Алматы и Алматинской области в связи с нестабильностью связи в этих регионах, просим обращаться по телефонам горячей линии АЗРК в Нур-Султане", - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, АЗРК предупреждает субъектов рынка, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК влекут штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%; для субъектов крупного предпринимательства - 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.
Минторговли также опубликовало график работы продуктовых рынков в регионах РК на 10 января:
1. Нур-Султан с 8.00 до 18.00;
2. Шымкент с 9.00 до 17.00;
3. Кызылординская область (Кызылорда) с 9.00 до 17.00;
4. Жамбылская область (Тараз) с 9.00 до 17.00;
5. Актюбинская область (Актобе) с 10.00 до 18.00;
6. Западно-Казахстанская область (Уральск) с 10.00 до 17.00;
7. Мангистауская область (Актау) с 9.00 до 18.00;
8. Атырауская область (Атырау) с 9.00 до 18.00;
9. Акмолинская область (Кокшетау): Орталык базар, Камкор, Жибек Жолы с 9.00 до 18.00; Хасеновский с 8.00 до 16.00;
10. Костанайская область (Костанай): Дастархан-Береке с 10.00 до 18.00; Центральный павильон с 10.00 до 17.00;
11. Северо-Казахстанская область (Петропавловск) с 10.00 до 15.00;
12. Карагандинская область (Караганда) с 9.00 до 18.00;
13. Алматинская область (Талдыкорган) с 12.00 до 17.00;
14. Павлодарская область (Павлодар) с 9.00 до 18.00;
15. Туркестанская область (Туркестан) с 9.00 до 18.00;
Ранее в МТИ сообщили, что в Алматы открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и "Смолл". График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00.