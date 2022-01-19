Пороговые цены на СЗПТ на первый квартал утверждены в Казахстане

На сегодня Министерством торговли и интеграции утверждена методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары. Новая методика позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции", - сказал Султанов на заседании правительства.
Он отметил, что со стороны акиматов будет проводиться усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки и недопущения взимания торговыми сетями вознаграждения. К этой работе будет привлечена общественность.
Торговые сети, завышающие надбавку, будут привлечены к административной ответственности", - заверил министр.
Глава ведомства также назвал меры, предпринимаемые в стране для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.
Во-первых, это меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.
По данному направлению Министерством сельского хозяйства ведется планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарам отечественного производства. В настоящий момент практически обеспечен пятимесячный запас основных видов продовольствия, что гарантирует нам недопущение дефицита на рынке. Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции будут определены балансы производства-потребления и при необходимости экспортные ограничения", - рассказал Султанов.
Во-вторых, меры направленные на недопущение роста цен путем усиления государственного контроля за торговыми надбавками и вознаграждениями, а также своевременного введения предельных цен.
В-третьих, в случае возникновения риска высокого роста цен в рамках компетенции антимонопольного органа введение государственного ценового регулирования по конкретным товарным рынкам.
Он также сообщил, что наряду с принятыми мерами по фиксации цен на нефтепродукты и сжиженный газ Министерством энергетики дополнительно разработаны меры по сдерживанию цен на ГСМ, электроэнергию и их транспортировку.
Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития принимаются меры по недопущению роста цен на уголь.
Агентством по защите и развитию конкуренции в случае наличия признаков сговора или злоупотребления субъектами бизнеса монопольным положением будут незамедлительно приниматься меры антимонопольного реагирования.
В МСХ перечислили меры по обеспечению физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары.