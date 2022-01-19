Запрет на экспорт зернофуража введен в Казахстане

В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары Министерством сельского хозяйства принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров:
- количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года;
- запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на три месяца;
- запрет на вывоз живого КРС и МРС сроком на шесть месяцев;
- запрет на вывоз зернофуража.
Кроме того, как сообщил глава МСХ, прорабатывается возможность организации поставок импортной плодоовощной продукции в период межсезонья.
Также в целях стабилизации цен на хлеб с начала текущего года вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной.
В целях обеспечения физической доступности продовольственных товаров на внутреннем рынке необходимо в первую очередь своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ. По данным областей, в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн гектаров, что на 13,5 тыс. гектаров больше уровня 2021 года", - рассказал Карашукеев.
Он также добавил, что в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы осуществляется реализация инвестиционных проектов, в том числе по импортозависимым позициям, для увеличения объемов производства продтоваров на уровне не менее 80% (мясо птицы - 100%, колбасные изделия - 100%, сыры и творог - 100%, яблоки - 100%, рыба - 100%, сахар - 80%).