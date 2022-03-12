Казахстанские экспортеры планируют перевезти по маршруту ТМТМ 2 млн тонн грузов

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Казахстанскими экспортерами на Транскаспийский международный транспортный маршрут с других маршрутов планируется перенаправить до 2 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 2022 год утвержденный объем перевозок по маршруту составляет более 30 тыс. ДФЭ. При этом, с учетом текущей ситуации, возможно увеличение объема в два раза. Казахстанскими экспортерами в текущем году на ТМТМ с других маршрутов планируется перенаправить до 2 млн тонн грузов, среди которых есть нефтепродукты, металлопродукция и уголь, с перспективой увеличения до 4 млн тонн", - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР РК отметил, что вопрос развития ТМТМ находится на постоянном контроле ведомства, сейчас ведется активная работа по наращиванию его потенциала.

В целом, по его словам, по маршрутам ТМТМ (Актау/Курык - Баку - Батуми/Поти - Варна/Бургас (Болгария) или Констанца (Румыния) и Актау/Курык - Баку - ж/д маршрут Баку-Тбилиси-Карс - порты Турции) имеется возможность перевозки до 10 млн тонн, в том числе до 200 тыс. контейнеров.

Также Каирбек Ускенбаев сообщил, что для обеспечения перевозок прогнозных объемов 9-10 марта МИИР РК провело встречи с представителями Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Минэкономики и устойчивого развития Грузии.

В Баку заинтересованные министерства обсудили планы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на 2022 год, а также договорились о развитии автомобильных грузовых перевозок и создании совместного предприятия для развития ТМТМ.

СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте. Также для реализации указанных вопросов принято решение о формировании специальной рабочей группы.

На встрече в Тбилиси грузинская сторона также поддержала казахстанскую инициативу по созданию совместной логистической компании для продвижения ТМТМ. По итогам встречи подписана совместная декларация о дальнейшем развитии маршрута", - проинформировали в ведомстве.