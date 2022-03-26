Акчулаков озвучил самый пессимистичный сценарий ремонта КТК

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - это два месяца, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
КТК не может вообще исчезнуть (…), это не российская, не казахстанская труба, это консорциум международный, в который вложено очень много денег и от которого зависит очень большое количество потребителей в Европе и в мире", - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков.
Министр отметил, что "его в любом случае надо отремонтировать".
Как я уже сказал, если первый причал заработал, то это не проблема, мы не выпадаем из объемов. Значительных потерь не будет", - заявил министр.
По его словам, если бы все три причала не работали, то из 4,4 млн тонн нефти в месяц около 3 млн могли бы быть потеряны.
Будем надеяться, что шторм уляжется, ВПУ начнет работать, танкеры встанут на погрузку. И по ВПУ-2 и 3 в течение 3 недель, надеемся, наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется", - заверил Акчулаков.
По его словам, информация о том, что Кашаган встал, не подтверждается. Министр подчеркнул, что из трех ВПУ одна всегда находится в резерве на случай поломки. Поэтому, если в течение 3 недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это будет означать, что КТК заработает в штатном режиме.
С одним ВПУ и с учетом альтернативных маршрутов потери будут минимальными, отметил министр.
Напомним, сегодня на брифинге Акчулаков заявил, что один из поврежденных ВПУ на КТК заработает уже сегодня.
Ранее сообщалось, что 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.