Акчулаков озвучил самый пессимистичный сценарий ремонта КТК

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - это два месяца, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

КТК не может вообще исчезнуть (…), это не российская, не казахстанская труба, это консорциум международный, в который вложено очень много денег и от которого зависит очень большое количество потребителей в Европе и в мире", - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Министр отметил, что "его в любом случае надо отремонтировать".

Как я уже сказал, если первый причал заработал, то это не проблема, мы не выпадаем из объемов. Значительных потерь не будет", - заявил министр.

По его словам, если бы все три причала не работали, то из 4,4 млн тонн нефти в месяц около 3 млн могли бы быть потеряны.

Будем надеяться, что шторм уляжется, ВПУ начнет работать, танкеры встанут на погрузку. И по ВПУ-2 и 3 в течение 3 недель, надеемся, наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется", - заверил Акчулаков.





По его словам, информация о том, что Кашаган встал, не подтверждается. Министр подчеркнул, что из трех ВПУ одна всегда находится в резерве на случай поломки. Поэтому, если в течение 3 недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это будет означать, что КТК заработает в штатном режиме.

С одним ВПУ и с учетом альтернативных маршрутов потери будут минимальными, отметил министр.

Напомним, сегодня на брифинге Акчулаков заявил , что один из поврежденных ВПУ на КТК заработает уже сегодня.





Ранее сообщалось, что 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.





Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.











