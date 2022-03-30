Система Orphus

Контейнерный хаб планируют создать в морском порту Актау

29.03.2022, 10:23 19036
Контейнерный хаб планируют создать в морском порту Актау
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту планируется создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне "Морпорт Актау", проинформировал на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для реализации данного проекта проведены переговоры с сингапурской компанией PSA International. Кроме того, планируется привлечение парка мировых контейнерных операторов Maersk, MSC и Cosco Shipping", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

 
В сфере морских перевозок также планируется пополнение торгового флота 4 паромами с привлечением частного бизнеса.
 

В целом в текущем году объемы перевозок через морские порты Актау и Курык планируется довести до 10 млн тонн с учетом переориентации порядка 4 млн тонн экспортных грузов", - добавили в министерстве.

 

новости по теме

Казахстан и Германия продолжат совместное развитие транспортно-логистического комплекса

30.03.2022, 17:17 2601
Казахстан и Германия продолжат совместное развитие транспортно-логистического комплекса
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и руководители крупных германских компаний провели онлайн-встречу, где были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере логистики и развития транспортной отрасли. 
 
В своем выступлении Роман Скляр подчеркнул важность партнерства Казахстана и Германии в развитии транспортно-логистического комплекса, а также необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества и поиска новых путей развития. Германия является первой европейской страной, в которую был направлен контейнерный поезд из Китая транзитом через Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК
 
В свою очередь, главный управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс дал положительную оценку развитию логистической и транспортной отрасли Казахстана и выразил уверенность в динамичном продолжении работы для увеличения показателей, а также особо подчеркнул надежность сотрудничества с казахстанскими партнерами и приверженность всем достигнутым договоренностям. 
 
Директор компании HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG (Гамбургский порт) Томас Лютье отметил большой потенциал для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, назвав Казахстан ключевым партнером. Другие участники встречи также уделили особое внимание дальнейшим перспективам стратегического взаимодействия двух стран и реализации совместных проектов. 
 
В завершении встречи состоялась традиционная подиумная дискуссия в формате "вопрос-ответ" с участием казахстанских и германских представителей крупных логистических и транспортных компаний.
 
В видеоконференцсвязи приняли участие порядка 100 представителей правительственных и деловых кругов Казахстана и Германии. 

Ранее сообщалось, что МИИР РК реализует три проекта для увеличения транзитных перевозок.
 

Казахстан может торговать нефтью и зерном в обход России и санкций - эксперты

30.03.2022, 15:28 4711
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстан может торговать зерном и нефтью в обход России и санкций. Такое мнение озвучили сегодня эксперты в рамках дискуссии на площадке Expert Public Space, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По их мнению, российско-украинский конфликт и, как следствие, масштабные санкции в отношении России скажутся (и уже сказываются) на экономике Казахстана. В связи с этим важно спрогнозировать возможные варианты развития событий и их последствия для республики", - сообщает организатор дискуссии - Международный центр журналистики. 

 
Одной из тем обсуждения стала авария на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в результате шторма в Черном море по официальной версии. По трубопроводу КТК за рубеж через Россию отправляется около 80% добываемой нефти в Казахстане. По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, не стоит преувеличивать проблему.

Ситуация неприятная, но она не приведет к падению рынка, для этого нет никаких оснований. И на наполнение госбюджета данная авария никак не повлияет. В данном случае ключевым фактором является то, что нефтяные доходы поступают не в бюджет напрямую, а в Национальный фонд. С этой точки зрения размер поступлений в бюджет определяет исключительно правительство. Более того, проблемы, связанные с нефтяными санкциями, не затронут Казахстан. Так как большая часть экспортируемой нефти не является казахстанской, она принадлежит крупным международным, в том числе американским, нефтедобывающим компаниям", - отметил эксперт.

 
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов согласился с коллегой. По его мнению, авария на КТК временная и в краткосрочной перспективе не повлияет на финансовые возможности страны. В этой ситуации Рысмамбетов видит и плюсы. В последнее время Казахстан только экспортирует сырье. В долгосрочной перспективе возможные трудности могут стать хорошей возможностью для развития нефтехимии. Эксперт привел успешный пример Азербайджана.
 
Сергей Домнин, экономический обозреватель, несколько скорректировал мнение коллег. Он отметил: при том, что большая часть доходов от продажи нефти поступает в Нацфонд, существует экспортная таможенная пошлина от продажи нефти, которая напрямую направляется в бюджет. Примерная доля поступлений в бюджет составляет порядка 8-10%. Поэтому некоторые прямые последствия для бюджета Казахстана все же будут. Однако при существующей высокой цене на нефть, вероятно, речь идет скорее об упущенной прибыли.
 
Также эксперты оценили возможную ситуацию на мировом рынке пшеницы, где доля России и Украины составляла 30%, и как эта ситуация отразится на казахстанском рынке. 
 

Айман Турсынкан, директор форсайтингового агентства EXIMAR, поддержала мнение Расула Рысмамбетова о возникшей возможности переработки казахстанской нефти. В Казахстане существует 3 крупных и 24 мини-нефтеперерабатывающих завода. Готовые перерабатывать нашу нефть, отвечающую международному качеству, вплоть до "Евро 4". Эксперт рекомендует за короткий период нарастить объемы внутреннего производства и обеспечить внутренний рынок достаточным количеством ГСМ хотя бы к полевым работам", - сообщается в пресс-релизе МЦЖ.


По ее мнению, проблемы, связанные с ЕАЭС, и санкции против России ставят под угрозу посевные и уборочные кампании в Казахстане. Но любой вызов содержит и угрозу, и возможность. В данной ситуации правительству необходимо рассматривать все меры комплексно. Очень важно создать экстренные рабочие группы по обмену данными между ведомствами.
 

К сожалению, правительство не предпринимает экстренных действий для предотвращения нехватки ГСМ в период предстоящей посевной кампании. Нехватка ГСМ в свою очередь приведет к удорожанию всего - от мяса до яиц. Поэтому министры сельского хозяйства и энергетики Карашукеев и Акчулаков уже сегодня должны сесть за стол переговоров и выработать совместную программу действий", - считает Турсынкан.

 
Эксперт отметила, что Казахстан потерял огромный объем экспорта зерна через черноморское направление в связи с разрушением Николаевского зернового терминала, который "прокачивал" 27 млн тонн зерна ежегодно. Из экспортируемых Казахстаном 7 млн тонн зерна 4 млн тонн реализовывалось через это направление.
 

Ситуация на зерновом рынке, где полностью упущена посевная на Украине и, возможно, полностью перекрыт экспорт российского зерна, может грозить голодом не только странам передней Азии, мусульманского мира и Африке, но и странам Европы", - отметила Айман.

 
О том, как не попасть под перекрестные санкции и не понести еще больший урон в сложившихся обстоятельствах, высказался Касымхан Каппаров, экономист, основатель Ekonomist.kz. Он отметил, что санкции - это серая территория и тут можно лишь соотносить ситуацию с Ираном. И все будет зависеть от того, насколько принципиальна позиция администрации Байдена к данному вопросу. Так как Россия является крупнейшим поставщиком по целому ряду ресурсов, то сложно что-либо прогнозировать. Казахстану нужно понимать, что если экономическая ситуация не улучшится, то большая часть бюджетных расходов будет идти из Нацфонда. Глобальная экономика в условиях санкций будет приводить в движение не спрос, а предложение. Поэтому, возможно, правительство Казахстана до конца года введет ряд ограничений на экспорт товаров, что мы наблюдаем уже сейчас.
 
Также эксперты обсудили: при каких условиях Казахстану грозят санкции и как нам безопасно торговать с Россией; сотрудничество в рамках ЕАЭС в условиях санкций: существует ли польза для Казахстана и нужно ли выходить из этого союза.
 
В завершение дискуссии эксперты озвучили рекомендации и пожелания по использованию сбережений казахстанцами. 
 
Касымхан Каппаров озвучил простую тактику выживания в период сильной неопределенности. По его мнению, в условиях глобальной нестабильности лучше инвестировать не в активы, а в с собственное развитие и в развитие детей. Для обеспечения навыков желательно удаленной работы. Чтобы при наступлении очередного катаклизма был выбор и возможность реагировать и не зависеть от решений правительства. 
 
Айдархан Кусаинов рекомендует казахстанцам успокоиться, не нагнетать ситуацию и продолжить жить как прежде.
 
Сергей Домнин считает, что казахстанцы достаточно рациональны и у каждого есть свои жизненные цели, на которые и стоит ориентировать свои расходы. Также он рекомендует вкладываться не только в материальные, но и в нематериальные ценности - здоровье и интеллект, навыки работы, в том числе удаленной и на английском языке.
 

Производители сахара обеспокоены сокращением посевных площадей сахарной свеклы

30.03.2022, 13:12 6761
Производители сахара обеспокоены сокращением посевных площадей сахарной свеклы
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана предложили ряд мер по поддержке отечественных производителей сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ключевой проблемой отсутствия сахара отечественного производства является отсутствие сахарной свеклы. Причиной отсутствия сахарной свеклы является недостаточность орошаемых земель для ее выращивания, а также серьезные проблемы с водообеспечением свеклосеющих регионов. Мы рискуем столкнуться с повторением ситуации 2019 года. Поскольку и Российская Федерация, и Беларусь наращивают посевные площади сахарной свеклы, а Казахстан сокращает их", - рассказали в Казахстанской ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности.

 
Так, в 2021 году плановая посевная площадь составляла 22,5 тысячи гектаров, фактическая же составила 14,5 тысячи гектаров. В текущем году две свеклосеющие области запланировали под сахарную свеклу и того меньше - 12,3 тысячи гектаров.
 
По словам специалистов, объем рынка сахара в Казахстане свыше 500 тысяч тонн. Для обеспечения сахарного рынка только свекловичным сахаром необходимо вырастить свыше 4 млн тонн сахарной свеклы.
 

Для этого необходимо разработать отдельную программу правительства по развитию сельского хозяйства с реализацией в течение 10 лет. Поэтому для насыщения отечественным продуктом рынка сахара в Казахстане на этом этапе недостаточно только свекловичного сахара, необходимо производство сахара и из тростникового сахара-сырца", - считают в ассоциации. 

 
На сегодняшний день в республике функционирует 4 сахарных завода, которые помимо свекловичного сырья могут перерабатывать и сырец. В случае бесперебойного функционирования четырех заводов по переработке сырца внутреннее потребление сахара будет полностью обеспечено.
 
По мнению специалистов, во избежание негативных последствий уже летом этого года и дальнейших рецидивов необходимы немедленные действия:
 
1. Срочное предоставление доступа к оборотным средствам для закупа тростникового сахара-сырца сроком до 5 лет с льготной минимальной процентной ставкой (предварительный размер оборотных средств, необходимый для всех сахарных заводов, составляет порядка 40-45 млрд тенге и будет распределен согласно производственным мощностям заводов).
 
2. Отмена НДС на ввозимый тростниковый сахар-сырец.
 

С учетом того что сахар является стратегически важным продуктом и входит в потребительскую корзину, считаем, что его производство необходимо отнести к системообразующим, то есть обязательно включить действующие сахарные заводы в список предприятий, требующих государственной поддержки", - добавили в ассоциации.


Концепцию производства сахара и сахарной свеклы разрабатывает МСХ РК.

Казахстан планируется обеспечить собственным сахаром на 80%.
 

Концепцию производства сахара и сахарной свеклы разрабатывает МСХ РК

30.03.2022, 12:56 7796
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разрабатывает концепцию производства сахара и сахарной свеклы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеются определенные проблемные вопросы – это недостаточность сырья для переработки, в том числе низкая закупочная стоимость, проблемы с соблюдением севооборота, слабая техническая оснащенность, недостаток водных ресурсов и др. Для комплексного устранения проблемы министерство по поручение премьер-министра приступило к разработке концепции производства сахара и сахарной свеклы", - проинформировали в МСХ РК.

 
В ходе встречи с производителями сахарной свеклы министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что для развития сахарной отрасли министерство стимулирует увеличение посевных площадей, сельхозтоваропроизводителям предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и гербицидов, сельскохозяйственной техники, для технологического перевооружения отрасли предоставляются инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
 

В соответствии с нацпроектом по развитию АПК планируется модернизация имеющихся сахарных заводов и увеличение уровня обеспеченности отечественным сахаром до 80%", - заявили в пресс-службе ведомства.

 

Гарантированный трансферт из Нацфонда планируют увеличить в РК

30.03.2022, 11:52 8921
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Министерство национальной экономики Республики Казахстан подготовило проект закона "О внесении изменения в закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Настоящим проектом закона вносится изменение в части корректировки суммы гарантированного трансферта в 2022 году, говорится в документе, опубликованном на сайте "Открытые НПА".
 

В целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан увеличить в 2022 году до 3 046 млрд тенге", - сказано в законопроекте.

 
Отмечается, что принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.
 

Для казахстанского бизнеса запущен сайт с перечнем запрещенных для экспорта в Россию и Беларусь санкционных товаров

30.03.2022, 10:24 10531
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Оперативным штабом было принято решение создать "путеводитель" для бизнеса: с официальных сайтов правительств государств на одном сайте - http://sanction2022.kz/main - был собран весь перечень санкционных ограничений и товаров (с указанием кодов ТНВЭД), запрещенных для экспорта и импорта в Россию и Беларусь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Как известно, мы свободно торгуем со всем миром, а в условиях единого евразийского таможенного пространства переток товаров максимально упрощен. Кроме того, через Казахстан заходит достаточно много товаров, ориентированных на Россию и Беларусь. И наша задача сейчас - не подпасть под "особое внимание" стран, которые ввели санкции, из-за риска реэкспорта", - предупредил предпринимателей министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.
 
Поэтому для удобства предпринимателей был запущен вышеуказанный ресурс.
 
Он отметил, что на сайте также опубликовали перечень международных компаний, которые приняли решение покинуть рынки стран, посчитав высокими геополитические риски.
 

Опережая вопрос о переводе этих компаний в РК, скажу, что в Казахстане условия для открытия и ведения бизнеса одни из самых комфортных на постсоветском пространстве, что способствует росту инвестиций в реальный сектор и открытию новых производств. А это одна из ключевых задач, которую поставил перед правительством глава государства. Поэтому любая компания, которая хочет открыть в Казахстане свое производство, будет пользоваться полным спектром имеющихся привилегий для инвесторов", - добавил глава МТИ.

 

Установлены минимальные розничные цены на коньяк и бренди

30.03.2022, 10:20 10946
Установлены минимальные розничные цены на коньяк и бренди
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Постановлением правительства Казахстана установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, установлены минимальные розничные цены на:
 
  • водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр;
 
  • коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.
 
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

Сеть международных автомобильных коридоров через Казахстан планируется расширить

29.03.2022, 16:30 19656
Сеть международных автомобильных коридоров через Казахстан планируется расширить
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Сеть международных автомобильных коридоров через Казахстан планируется расширить, сообщил сегодня на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день через территорию Казахстана проходит 8 международных транзитных автомобильных коридоров. Работы по их обновлению планируется завершить в 2030 году", - сообщает пресс-служба правительства.

 
В частности, 2747-километровый коридор Западная Европа - Западный Китай обеспечит транзитный поток из Китая в Европу, а также в страны Центральной Азии. Полная его реконструкция проводилась в 2009-2017 годах. В связи с увеличением транспортного потока в 2023-2030 годах планируется поэтапный перевод 1363-километрового участка от Кызылорды до российской границы в I техническую категорию, сообщил Ускенбаев.
 

По второму коридору Алматы - Караганда - Нур-Султан - Петропавловск - граница РФ на Курган (протяженность 1868 км) проходит транзит из стран Центральной Азии и Китая в Казахстан, РФ и далее в Европу. В 2023 году будет завершена реконструкция участка Алматы - Караганда с переводом на I техническую категорию", - рассказал министр.

 
Третий коридор Нур-Султан - Костанай - граница РФ на Челябинск протяженностью 860 км обеспечивает транзитный поток из стран Центральной Азии через Казахстан, Россию и далее на Европу. В связи с увеличением интенсивности движения (более 7 тысяч авто/сутки) до 2023 года участок планируется перевести на I техническую категорию.
 
Коридор граница КНР - Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - граница РФ на Омск является одним из основных маршрутов Восточного региона. Транзит по нему направляется из Китая через территорию Казахстана, РФ и далее в Европу. Сейчас ведется реконструкция участка граница КНР - Майкапшагай - Калбатау. Работы будут завершены в 2023 году.
 
Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ на Барнаул протяженностью 1210 км также является востребованным маршрутом, обеспечивающим транзит из Центральной Азии и КНР через Казахстан в восточные регионы РФ и на Дальний Восток. В настоящий момент ведется реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Работы планируется завершить в 2023 году.
 
По 893-километровому коридору Актобе - Кандыагаш - Макат - Атырау - граница РФ на Астрахань проходит транзит Узбекистана и Туркменистана через Казахстан и РФ в Европу. Реконструкцию участков Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань планируется завершить в 2023 году. В текущем году завершится реконструкция участка Кандыагаш - Макат - Атырау.
 
Седьмой транспортный коридор Актобе - Уральск - Самара (протяженность 523 км) является ответвлением коридора Западная Европа - Западный Китай через Уральск на Самару и далее через Брест на Европу. В связи с увеличением интенсивности движения до 2030 года планируется реконструкция под I категорию с 4-полосным движением. 
 
Наконец, транспортный коридор ТРАСЕКА (протяженность 4 016 км) на сегодняшний день очень востребован из-за сложившейся геополитической ситуации. Он проходит через основную часть коридора Западная Европа - Западный Китай и выходит через Актобе и Доссор к морским портам Казахстана. Коридор обеспечивает транзит через морпорты Актау и Курык грузов из Китая и стран Центральной Азии на Кавказ и далее в Европу. Сейчас ведется реконструкция участка Актобе - Кандыагаш - Макат. Также запланировано строительство участка Бейнеу - Шалкар - Иргиз. Он позволит сократить расстояние коридора на 580 км.

Ранее сообщалось, что перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за месяц увеличились на 218%. Это связано с переориентацией логистики с традиционных маршрутов через Россию.  
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов