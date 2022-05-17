В Казахстане начат прием заявок на льготное автокредитование

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НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - "Банк ЦентрКредит" сегодня с 14.00 начал прием заявок по льготному автокредитованию, сообщила на пресс-конференции, приуроченной к запуску программы, представитель Bank CenterCredit и Forte bank Гульжихан Хамитова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе пресс-конференции спикеры ответили на вопросы журналистов о том, как стать участником программы и как она будет работать в будущем. Кроме того, представители СМИ поинтересовались у ответственных лиц о том, когда начнется прием заявок на льготное кредитование.

Претендентам необходимо посетить автосалон и выбрать желаемый автомобиль, который доступен по льготному автокредитованию - 2022. Если на торговой площадке автомобиль в нужной комплектации имеется в наличии, участник может истребовать у продавца счет на оплату и подать заявку в банк второго уровня. Если авто нет в наличии, претендента записывают в электронную очередь. Когда автомобиль прибывает в автосалон, человеку дают счет на оплату, с которым он должен обратиться в БВУ", - сообщила представитель Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Анар Макашева.

Гульжихан Хамитова в свою очередь сообщила, что "Банк ЦентрКредит" запланировал начать прием заявок от населения сегодня в 14.00 по времени Нур-Султана.

По информации представителей Фонда развития промышленности, средства для финансирования льготных займов поступят в банки, участвующие в программе, во второй половине дня.

Оператором программы является АО "Фонд развития промышленности". Общая сумма финансирования - 100 млрд тенге.

Для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

ставка вознаграждения 4%;

сумма кредитования не более 10 млн тенге;

срок финансирования не более 7 лет;

первоначальный взнос от 0%;

приобретение легкового автомобиля казахстанского производства;

стоимость транспортного средства не превышает 15 млн тенге.

В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.

Также заемщик может взять кредит не более одного раза в течение двух лет.

Программа реализуется через банки второго уровня: "Евразийский банк", Bank CenterCredit, "Халык банк", Forte bank.

Данный список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня ФРП будет добавлять партнеров - участников программы, сообщается в пресс-релизе МИИР РК.





Ранее сообщалось, что старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК.



