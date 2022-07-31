Восстановлена штатная работа нефтепровода Тенгиз - Новороссийск

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Национальном банке Казахстана рассказали о ситуации на финансовом рынке в июне 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июне 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 425,41-470,24 тенге за доллар США. На конец июня 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 470,24 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 13,3%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.

Сообщается, что общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил 12,1 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,1 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 10,0 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,8%, или 8,2 млрд долларов США (в мае 2022 года - 81,5%, или 7,0 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков.

Подчеркивается, что данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

По данным Нацбанка, в июне 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 91,5 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились в 2,7 раза (в мае 2022 года - 249,7 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (237,0 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился в 2,6 раза", - сообщили в пресс-службе.

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 46,4%, или 42,4 млрд тенге, российских рублей - 16,4%, или 15,0 млрд тенге, евро - 36,7%, или 33,6 млрд тенге.

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились в 4,9 раза (снижение в 3,6 раза г/г), на покупку российских рублей выросли на 5,7% (снижение в 3,5 раза г/г) и на покупку евро выросли на 31,0% (рост на 15,1% г/г)", - сообщили в Нацбанке.

Валовые международные резервы Национального банка за июнь 2022 года снизились, по предварительным данным, на 2,3%, составив 32,0 млрд долларов США.

Отмечается, что уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет оттока клиентских средств с валютных счетов в Национальном банке, а также снижения цены на золото.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (51,9 млрд долларов США), на конец июня 2022 года составили 83,9 млрд долларов США.

Денежная база в июне 2022 года расширилась на 8,2% и составила 10 688,8 млрд тенге (с начала года сужение на 2,5%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 0,8%, до 7 096,5 млрд тенге (с начала года - на 2,2%).

Денежная масса за июнь 2022 года увеличилась на 7,4%, составив 30 423,2 млрд тенге (с начала года - на 1,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 6,0%, до 3260,2 млрд тенге (с начала года рост на 8,8%).

Также сообщается, что объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2022 года составил 27 162,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6% (в годовом выражении рост составил 8,1%). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 8,2%, до 13 801,2 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 7,0%, до 13 361,7 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 4,5%, до 17 581,2 млрд тенге, в иностранной валюте вырос на 13,9%, до 9581,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июня 2022 года составил 35,3% (в декабре 2021 года - 36,0%)", - проинформировали в пресс-службе.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2022 года выросли на 3,2%, до 8715,6 млрд тенге, в иностранной валюте повысились на 18,1%, до 5085,6 млрд тенге (36,8% от депозитов юридических лиц).

Также депозиты физических лиц в тенге увеличились на 5,8%, до 8865,6 млрд тенге, в иностранной валюте повысились на 9,5%, до 4496,1 млрд тенге (33,6% от депозитов физических лиц).

Отмечается, что объем срочных депозитов составил 18 225,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 950,0 млрд тенге, в иностранной валюте - 6275,8 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2022 года составила 11,6% (в июне 2021 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 11,4% (8,6%).

Объем кредитования банками экономики на конец июня 2022 года составил 20 050,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,7% (в годовом выражении рост составил 27,5%). Кредитование юридических лиц за месяц выросло на 2,4%, до 8 080,9 млрд тенге, физических лиц - на 2,9%, до 11 969,9 млрд тенге.

По данным Нацбанка, объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,9%, до 18 245,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,1%, физическим лицам выросли на 2,9%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 11,8%, до 1804,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 11,9%, физическим лицам - снизились на 5,1%. Удельный вес кредитов в тенге на конец июня 2022 года составил 91,0% (в декабре 2021 года - 89,7%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 2,8%, до 16 599,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов - на 2,1%, до 3451,0 млрд тенге. Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2022 года выросло на 4,5%, до 4168,1 млрд тенге (51,6% от общего объема кредитов корпоративного сектора)", - сообщили в пресс-службе.

В июне 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,8% (в июне 2021 года - 11,6%), физическим лицам - 17,2% (16,6%).

Также сообщается, что по состоянию на 1 июля 2022 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За июнь 2022 года через платежные системы Национального банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 5,2 млн транзакций на сумму 63,3 трлн тенге (по сравнению с маем 2022 года наблюдается увеличение по количеству - 1,1%, по сумме - 20,0%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 234,7 тысячи транзакций на сумму 2,9 трлн тенге", - проинформировали в Нацбанке.

По состоянию на 1 июля 2022 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 19 банков и АО "Казпочта". Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 60,2 млн единиц. Из них в июне 2022 года 50,2% платежных карточек (30,2 млн платежных карточек) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за июнь 2022 года проведено 768,7 млн транзакций на сумму 10,8 трлн тенге (по сравнению с маем 2022 года количество транзакций увеличилась на 4,0%, сумма - на 11,0%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 97,0% (745,6 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 81,9% (8,8 трлн тенге).

Сообщается, что в июне 2022 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,28 млн переводов на сумму 118,4 млрд тенге. По сравнению с маем 2022 года объем переводов денег увеличился на 7,5%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 93,6% от общего количества (0,26 млн транзакций) и 88,2% от общей суммы (104,4 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 6,4% от общего количества (0,02 млн транзакций) и 11,8% от общей суммы (14,0 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,18 млн транзакций на сумму 91,9 млрд тенге.

По данным Нацбанка, пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2022 года составили 13 384,5 млрд тенге, увеличившись за июнь 2022 года на 613,7 млрд тенге, или на 4,8%.

За июнь 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 505,4 млрд тенге, до 7 246,6 млрд тенге на 1 июля 2022 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2022 года составило 10,9 млн счетов", - сообщили в пресс-службе.

Сумма пенсионных выплат за июнь 2022 года составила 36,7 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,6% и 21,4% от общего объема пенсионных активов соответственно).

1. Средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и наибольшей доходностью.

2. ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в иностранной валюте).

3. Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг РК, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.