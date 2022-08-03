Казахстан приостанавливает экспорт зерна

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане фактически выбрана квота на вывоз пшеницы и меслина в объеме 550 тыс. тонн, которая действует до 30 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В понедельник, 1 августа, трейдеры столкнулись с отказом Продкорпорации принимать зерно в рамках экспортных квот. При этом в документах на сайте Минсельхоза указывается, что к вечеру 1 августа выбрана примерно треть квоты – 169 тыс. тонн от 550 тыс., сообщает ElDala.kz

В пресс-службе Продкорпорации пояснили, что трейдеры реализуют пшеницу в корпорацию ДО получения фитосанитарных сертификатов, разрешающих отправку продукции за границу. В соответствии с Правилами распределения количественных ограничений, утвержденных приказом МСХ, трейдеры должны реализовать на внутренний рынок 10% от вывозимого объема зерна.

По состоянию на 2 августа, Продкорпорация приобрела 55 тыс. тонн, определенных ей в рамках закупа у трейдеров, и остановила дальнейший закуп.

Вместе с тем Минсельхоз ежедневно публикует данные о количестве зерна, на которые выданы разрешения на вывоз.

Минсельхоз дает данные по фитосанитарным сертификатам, это те объемы, которые уже погружены в вагоны. Мы не выдаем квоты, но нам уже реализовано 10% от всего разрешенного к вывозу объема. С момента реализации зерна Продкорпорации и до получения фитосанитарных сертификатов проходит несколько дней, то есть, в течение примерно недели сертификаты будут полностью выданы. Фактически, объем квоты уже полностью освоен", - пояснили в Продкорпорации.

Таким образом, после выдачи оставшихся фитосанитарных сертификатов тем трейдерам, кто успел реализовать пшеницу Продкорпорации, экспорт до 30 сентября будет приостановлен.

В связи с этой ситуацией НПП "Атамекен" инициирует заседание межведомственной комиссии.



