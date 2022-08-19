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Цены на социально значимые продукты вновь выросли в Казахстане

18.08.2022, 17:23 4626
Цены на социально значимые продукты вновь выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 18,7%, сообщает Бюро национальной статистики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, за прошедшую неделю подорожали: рожки - на 2,1%, соль - на 1,3%, подсолнечное масло - на 1,3%. 
 
В то же время в магазинах подешевели овощи: лук, картофель, морковь и белокочанная капуста. 
 
В бюро также озвучили средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК: 
 
рожки - 271 тенге за килограмм;
 
мясо кур - 1163 тенге за килограмм;
 
масло подсолнечное - 844 тенге за литр;
 
соль - 63 тенге за килограмм.
 
В ведомстве напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. 
 
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Казахстане составила 15%. 
 

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"Тенгизшевройл" перенаправит дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок

18.08.2022, 16:29 5601
"Тенгизшевройл" перенаправит дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе беседы обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов. Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке", - сообщает Акорда. 

 
Президент приветствовал решение компании перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок. 
 
Также были рассмотрены перспективы участия компании "Шеврон" в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.

Ранее сообщалось, что Казахстан экспортирует более половины добываемого газа. В то же время 42% населения не имеет доступа к газу. 
 

На Атырауском НПЗ осенью проведут плановый ремонт

18.08.2022, 12:30 7871
На Атырауском НПЗ осенью проведут плановый ремонт
Фото: instagram/atyrauskiynpz
АТЫРАУ. 18 АВГУСТА - На Атырауском НПЗ в сентябре-октябре проведут плановый ремонт, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В сентябре-октябре будет проведен планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК. 

 
Завод продолжит работать на 50-70% мощности, полной остановки объектов не будет. 
 

Преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, значит, объекты могут останавливаться и запускаться поочередно", - добавили в пресс-службе.

 

Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты

18.08.2022, 11:23 9291
Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты со следующего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Со следующего года районные акиматы получат полноценные бюджеты. Мы надеемся, что осенью будут произведены изменения. Президент поддержал идею о том, чтобы у районов появились свои бюджеты, благодаря которым они смогут быстро решать проблемы. У нас получается так, что в городах республиканского значения и в столице районные акиматы не имеют собственного бюджета. По электроснабжению, вывозу мусора я дам поручение", - сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев. 

 
Ранее сообщалось, что аким Алматы прокомментировал ситуацию по сносу ЖК "Жайсан".
 

Более 1 млн алматинцев имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики

17.08.2022, 18:53 18771
Более 1 млн алматинцев имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики
АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Комитет государственных доходов проводит разъяснительную работу по законопроекту о банкротстве физических лиц в областных центрах и городах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан по кредитам, налоговой и коммунальной задолженности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время только в Алматы более 1 млн жителей имеют активные кредиты. Среди них более 451 тысячи граждан не погашали кредиты в течение более 90 дней, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
17 августа в Алматы прошла конференция КГД МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
 
В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди них: физические лица, финансовые и юридические консультанты, конкурсные управляющие и представители заинтересованных государственных органов и банков.
 
В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в мажилисе.
 

"Казгидромет" выпустил уточнение к прогнозу урожайности пшеницы и подсолнечника

17.08.2022, 17:25 20576
"Казгидромет" выпустил уточнение к прогнозу урожайности пшеницы и подсолнечника
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Согласно полученным расчетным данным и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной части республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей - выше среднего, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайской области, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
 
Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области выше среднемноголетних значений.
 
В начале августа Казахстан приостанавил экспорт зерна. В стране фактически выбрана квота на вывоз пшеницы и меслина в объеме 550 тысяч тонн, которая действует до 30 сентября.
 

Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев

17.08.2022, 14:36 22626
Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - На программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники для казахстанских аграриев выделено 30 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средства привлек "Фонд развития промышленности" у фонда АО "Жасыл Даму". 
 

Данные средства будут направлены на фондирование АО "КазАгроФинанс" на льготных условиях для дальнейшего предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям", - сообщили в пресс-службе фонда. 

 
Для реализации программы казахстанские производители сельхозтехники подготовили более 1500 единиц тракторов и комбайнов. 
 
Выгодные условия - ставка вознаграждения 6%, отсутствие авансового платежа, срок лизинга до 10 лет и льготный период по возврату основного долга - позволят аграриям высвободить оборотные средства и эффективно планировать расходы в период уборочной кампании. 
 

После полного освоения выделенных средств дальнейшее финансирование по программе, которая рассчитана на 20 лет, будет производиться на револьверной основе, платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга", - подчеркнули в фонде. 


Ранее сообщалось, что по программе льготного лизинга сельхозтехники поступило 113 заявок на 9,3 млрд тенге. 
 

В Казахстане за год мука подорожала на 37%

17.08.2022, 09:07 26086
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В Казахстане за год мука подорожала на 37%. При этом производство муки в стране выросло на 1,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июле текущего года цены на муку выросли на 36,6% за год. Стоимость килограмма муки первого сорта составила 225 тенге, высшего сорта - 343 тенге, сообщает energyprom.kz.
 
Среди крупных городов страны самая высокая цена на муку высшего сорта наблюдалась в столице (424 тенге), самая низкая - в Павлодаре (222 тенге за кг).
 
За январь-июнь 2022 года в стране произвели 1,6 млн тонн муки из зерновых культур - на 1,5% больше, чем годом ранее.
 
В региональном разрезе наибольший объем производства муки традиционно пришелся на Костанайскую область: 552,4 тысячи тонн, плюс 7,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская область (164,5 тысячи тонн, плюс 10% за год) и Шымкент (141,5 тысячи тонн, минус 14,9%).
 
В целом за 2021 год производство составляло 3 млн тонн - на 10,3% меньше, чем годом ранее.
 
Внутренний рынок мукомолы страны обеспечивают на высоком уровне. По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 98,9%.
 
Импорт вырос в 2,4 раза, но это всего 14,4 тысячи тонн против произведенных внутри страны за тот же период 1,3 млн тонн.
 
На экспорт отправили 764,7 тысячи тонн муки - сразу на 36,2% больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 58,1% от ресурсов.
 
Реализация на внутреннем рынке сократилась на 21,3%, до 551,7 тысячи тонн.
 
Экспорт за январь-май 2022 года в денежном выражении вырос сразу на 86,8% за год, до $292,6 млн.
 
В страны СНГ в натуральном выражении было отправлено 212,7 тысячи тонн муки - на 15,1% больше, чем годом ранее. Больше всего казахстанской муки отправили в Узбекистан: 158 тысяч тонн - на 17,6% больше, чем за январь-май 2021 года. В тройку лидеров также попали Туркменистан и Таджикистан.
 
В страны, не входящие в СНГ, отправили 552 тысячи тонн муки на сумму $223,7 млн. Здесь практически весь объем пришелся на Афганистан: 551,5 тысячи тонн - на 47,1% больше, чем годом ранее.
 

Потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40% - Счетный комитет

16.08.2022, 16:38 33291
Потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40% - Счетный комитет
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - На заседании Счетного комитета подведены итоги государственного аудита эффективности мер по обеспечению Южного региона водными ресурсами, передает KAZAKHSTAN.
 

Основной проблемой недопоступления воды из трансграничных рек является несоблюдение лимитов по подаче необходимых объемов воды в рамках заключенных соглашений с сопредельными государствами. Ситуация усугубляется состоянием гидротехнических сооружений, низким уровнем внедрения водосберегающих технологий, применением технологически устаревших систем орошения и практически отсутствующей автоматизацией гидротехнических сооружений в Южном регионе, из-за которых потери воды достигают 40%", - сообщается в отчете комитета. 

 
Большие потери при транспортировке воды также из-за несовершенства примененных строительных технологий, например в земляном русле происходит сильная фильтрация, а также испарение.
 

Из 5880 водохозяйственных сооружений автоматизированы лишь 111, или 1,9%, из них реально функционируют только 35. Причинами низкого уровня автоматизации ГТС являются неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных объектов и отсутствие соответствующей инфраструктуры для обеспечения автоматизации (электропитание, каналы связи)", - говорится в отчете СК. 

 
В комитете подчеркнули, что более 2,2 тысячи бесхозных скважин наносят невосполнимый ущерб естественным ресурсам пресных подземных вод и окружающей среде. Также отсутствует четкая координация работ, слабо налажено взаимодействие между Комитетом по водным ресурсам и РГП "Казводхоз" при планировании и реализации бюджетных инвестиционных проектов. 
 

Низкое качество разработанной проектно-сметной документации, использование устаревших технологий привели к несвоевременной реализации проектов и неэффективному использованию бюджетных средств", - отметили в комитете. 

 
Снижение обеспеченности водными ресурсами угрожает ростом регионального дефицита, с которым Казахстан может столкнуться в ближайшее время, отметили в ведомстве. 
 
По итогам аудита Счетный комитет дал соответствующие рекомендации правительству, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитету по водным ресурсам, РГП "Казводхоз", а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований законодательства.
 
Заведено 8 дел об административных правонарушениях. 1 материал по факту некачественного проектирования ТОО "Казюжгипроводстройпроект" проекта "Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей" отправлен в правоохранительные органы. 
 
Ранее energyprom.kz сообщал, что ирригационная система в стране унаследована от советской эпохи и остро нуждается в ремонте. Из-за ее плохого состояния вода, текущая по каналам, испаряется или уходит, не достигая полей и огородов. 
 

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