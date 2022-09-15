Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в сторону увеличения. 

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил, что инфляция в стране ожидается выше озвученных ранее прогнозов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, инфляция ожидается на уровне 16-18%, что выше предыдущих оценок и связано с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией, фискальным импульсом и ускорением устойчивых компонентов инфляции", - пояснил зампред.
Он напомнил, что с учетом баланса рисков 5 сентября Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%.
В среднесрочной перспективе ожидаемое снижение внешних цен, замедление инфляции в России будут нивелироваться фискальным стимулированием внутреннего спроса. В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году - 5,5-7,5% при базовом сценарии", - добавил Баймагамбетов.
Напомним, годовая инфляция в Казахстане в августе достигла 16,1%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%. В Нацбанке пояснили, что ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие инфляционные ожидания.
Ранее Нацбанк прогнозировал инфляцию на конец текущего года на уровне 13-15%.