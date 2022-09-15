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Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в сторону увеличения

13.09.2022, 11:44 25231
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил, что инфляция в стране ожидается выше озвученных ранее прогнозов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, инфляция ожидается на уровне 16-18%, что выше предыдущих оценок и связано с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией, фискальным импульсом и ускорением устойчивых компонентов инфляции", - пояснил зампред.

 
Он напомнил, что с учетом баланса рисков 5 сентября Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%. 
 

В среднесрочной перспективе ожидаемое снижение внешних цен, замедление инфляции в России будут нивелироваться фискальным стимулированием внутреннего спроса. В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году - 5,5-7,5% при базовом сценарии", - добавил Баймагамбетов.

 
Напомним, годовая инфляция в Казахстане в августе достигла 16,1%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%. В Нацбанке пояснили, что ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие инфляционные ожидания. 

Ранее Нацбанк прогнозировал инфляцию на конец текущего года на уровне 13-15%.


 

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ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году

14.09.2022, 20:30 3596
ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году
Фото: ресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили вопросы участия ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане, планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год, а также приоритетные направления сотрудничества на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие 30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики удалось реализовать порядка 300 проектов на сумму более 10 млрд долларов.
 

В настоящее время правительство проводит масштабные реформы, обозначенные главой государства, которые направлены на качественную модернизацию экономики. Благодаря им должен быть обеспечен существенный рост благосостояния наших граждан, поэтому мы приветствуем участие и поддержку ЕБРР в этом направлении", - сказал премьер-министр.

 
Со своей стороны Алан Пию отметил, что продолжение действующих и запуск новых проектов в Казахстане является одним из приоритетов ЕБРР.
 

Казахстан может на 100% полагаться на ЕБРР. Мы также заинтересованы в том, чтобы помочь вашей стране в достижении декарбонизации экономики к 2060 году. Флагманским проектом в этом направлении мы считаем перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это очень большой и важный проект, в который мы планируем инвестировать существенные средства", - сказал Алан Пию.

 
Он также заявил о готовности банка продолжать финансировать развитие возобновляемых источников энергии и другие инфраструктурные проекты в Казахстане.
 

Со стороны правительства Казахстана многое делается, поэтому мы готовы разрабатывать и реализовывать более крупные проекты", - подчеркнул Алан Пию.

 
Подводя итоги встречи, Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность правительства наращивать взаимодействие с банком по всем взаимовыгодным направлениям.
 

"Атамекен": Китай снимает ряд ограничений для казахстанского бизнеса

14.09.2022, 20:01 4116
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" высоко оценивают итоги переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли 14 сентября в казахстанской столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписано 10 документов, в том числе совместное заявление глав государств. В НПП отмечают важность договоренностей, достигнутых в текущей геополитической ситуации. Для казахстанской стороны они упрощают экспорт и доступ на внутренний китайский рынок, для китайской - предоставляют альтернативный маршрут для торговли с европейскими странами, сообщает пресс-служба нацпалаты.
 
По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Нурлана Сакуова, казахстанско-китайское сотрудничество выйдет на новый уровень, и для отечественного бизнеса откроются дополнительные возможности в кооперации и привлечении инвестиций. 
 

Десять соглашений - это результат серьезной совместной работы между двумя правительствами, в которой "Атамекен" тоже участвовала. В частности, при согласовании таких крупных документов, которые предусматривали снятие барьеров, излишних требований к транспорту, требований в сфере санитарного, ветеринарного контроля для казахстанского бизнеса в части экспорта или взаимной торговли. Казахстанский бизнес экспортирует и сырье, и переработанную продукцию, зерно, муку, мясо. За последние несколько лет по ряду продукции по переработке мы не можем активно войти в китайский рынок. У них есть внутренние требования, например как перевозить зерно или муку, в какой таре, на какой платформе. Поэтому эти требования и были проговорены и с учетом нашей позиции были или снижены, или исключены. Эти барьеры для казахстанского бизнеса снимаются. Соглашения были приняты в сфере транспорта, логистики. В первую очередь они интересны для Китая, который экспортирует в Европу. Сейчас в связи с ситуацией между Украиной и Россией они пересматриваются. Для Китая становится актуальным и привлекательным наш транскаспийский коридор, по которому за 8 месяцев 2022 года объем перевозок увеличился в 2,5 раза по сравнению с периодом прошлого года, перевезено 1,3 млн тонн грузов. В целом будет упрощен экспорт казахстанской продукции в Китай и увеличен экспорт китайской продукции через Казахстан в Европу. Взаимный интерес", - сказал Нурлан Сакуов.

 
В НПП "Атамекен" отмечают, что видят три сферы взаимного интереса казахстанско-китайского сотрудничества: развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность; сотрудничество в сырьевом секторе, прежде всего в энергетике: нефть, газ, добывающий сектор, который связан с добычей редкоземельных элементов, цветных металлов и элементов, востребованных в зеленой энергетике. Третьим блоком можно определить цифровизацию и транспортную сферу, в которой в определенных традиционных транзитных направлениях возник перегруз.
 

В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки

14.09.2022, 18:47 5306
В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Министерством сельского хозяйства РК с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает пресс-служба МСХ.
 
Ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить. 
 
На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га).
Напомним, за 7 месяцев 2022 года в Европу было отправлено 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (85,7 тысячи тонн).
 

Уровень бедности вырос в Казахстане

14.09.2022, 13:32 8881
Уровень бедности вырос в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Уровень бедности в Казахстане во II квартале 2022 года составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2022 года составила 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года", - сообщает Бюро нацстатистики. 

 
По данным бюро, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам II квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза. 
 
Самая большая доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - в Туркестанской области (10,4%), на втором месте по уровню бедности - Мангистауская область (7,4%) на третьем - Жетысуская (6,4%). 
 
Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Улытауской области и Нур-Султане - 1,6% и 1,8% соответственно. 

Ранее сообщалось, что продукты питания в Казахстане за год подорожали на 20,8%. 

Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в сторону увеличения. 
 

Иностранные маркетплейсы уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге

14.09.2022, 12:12 10546
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - С начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки, продающие товары в адрес физических лиц через интернет, уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму 6,1 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК
 
Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 млрд тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания ООО iHerb (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.
 

При этом нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования. Это все сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в Республике Казахстан для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя", - отметили в КГД.

 
Напомним, в Казахстане с начала 2022 года введен цифровой налог на Googlе.
 

QazaqGaz и НПП "Атамекен" договорились о совместной реализации антикризисных мер

13.09.2022, 20:54 18961
QazaqGaz и НПП "Атамекен" договорились о совместной реализации антикризисных мер
Фото: пресс-служба АО НК QazaqGaz
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов подписали соглашение о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписанный документ позволит организациям совместно работать в области формирования стратегии "Жаңарған QazaqGaz", которая войдет в основу стратегии газовой отрасли страны, а также стратегии энергетической безопасности и энергоперехода РК, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
 
Глава национальной компании представил участникам встречи новую стратегию и инициативы QazaqGaz, а также программу по увеличению доли местного содержания. Стратегия "Жаңарған QazaqGaz" включает в себя антикризисные меры для развития казахстанской газовой отрасли. Ранее в своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал предложенные реформы промышленности, в том числе внедрение социально-справедливого тарифообразования.
 
Председатель правления QazaqGaz высоко оценил важность совместной работы с палатой предпринимателей. 
 

Мы хотим создать рентабельную газовую отрасль в Казахстане и сделать ее привлекательной для инвесторов, поэтому нам важно слышать мнение бизнеса", - отметил Санжар Жаркешов.

 
Кроме того, планируется проведение анализа казахстанского и международного рынков производителей с целью выявления потенциальных партнеров для создания совместных производств. 
 

Мы видим, что крайне важно сейчас наше активное участие для стратегии газовой отрасли. Мы со своей стороны готовы всю экспертизу объединять и быть не только участниками разработки, но и в реализации. В рабочем порядке составим план работы и определим несколько ключевых площадок по направлениям. Например, есть направление, связанное с крупным бизнесом, отдельные площадки по переработке, бизнес готов обсуждать. Здесь важно, чтобы у бизнеса было больше информации. Третий важный момент - госзакупки, потому что мы видим достаточно большой объем работы. Мы за прозрачность, демонополизацию и поддерживаем конкурентную среду", - сказал председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

 

Товарооборот Казахстана с КНР составил 13,5 миллиарда долларов

13.09.2022, 17:42 21571
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Китай занимает первое место в торговле с Республикой Казахстан без учета государств - членов ЕАЭС. Доля Китая во внешнем товарообороте составляет 22,6%, сообщается в обзоре взаимной торговли Казахстана с КНР по результатам семи месяцев 2022 года, подготовленном Комитетом государственных доходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Объем товарооборота составил 13,5 млрд долларов, что на 38,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, который тогда был равен 9,7 млрд долларов. Объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта товаров на 52%", - сообщается в пресс-релизе ведомства. 

 
Экспорт Казахстана в Китай за 7 месяцев составил 8 млрд долларов с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 52%. К примеру, за 7 месяцев прошлого года экспорт составлял 5,3 млрд долларов.
 

Основной рост экспорта наблюдается за счет увеличения на 84,2% минеральных продуктов (за 7 месяцев 2022 года - 5,1 млрд долларов), в том числе увеличился в 2,2 раза экспорт топливно-энергетических товаров (за 7 месяцев 2022 года - 3,2 млрд долларов)",- говорится в сообщении КГД..

 
Импорт в Казахстан из Китая составил 5,5 млрд долларов с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 22,6%. За 7 месяцев прошлого года импорт составил 4,5 млрд долларов.
 
Основной рост импорта наблюдается по следующим позициям: 
 
машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - на 19,4% (за 7 месяцев 2022 года - 3,1 млрд долларов, за 7 месяцев 2021 года - 2,6 млрд долларов);
 
продукция химпрома - на 64,7% (за 7 месяцев 2022 года - 821,1 млн долларов, за 7 месяцев 2021 года - 498,4 млн долларов);

металлы и изделия из них - на 53% (за 7 месяцев 2022 года - 501,4 млн долларов, за 7 месяцев 2021 года - 327,8 млн долларов).
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 3,6%

13.09.2022, 15:00 24436
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 3,6%
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В январе-июле товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза составил 14 781 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики, в январе-июле 2022 года экспорт товаров составил 4524,3 млн долларов США (больше на 2%), импорт - 10 256,8 млн долларов США (на 4,3% больше). 
 
Сообщается, что наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим радиоактивным элементам и радиоактивным изотопам и их соединениям; смесям и остаткам, содержащим эти продукты, - увеличение в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 69,7%). 
 

В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и медным концентратам - рост в 4,1 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 66,7%)", - добавили в бюро. 


Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% за год
 

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