"Сбербанк Казахстан" сменил название и прошел перерегистрацию

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - 14 сентября 2022 года была осуществлена перерегистрация ДБ АО "Сбербанк" в связи с изменением наименования на "Акционерное общество Bereke Bank", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы банка, изменение наименования не окажет влияния на исполнение банком своих обязательств перед клиентами и партнерами.
Для клиентов условия обслуживания по банковским продуктам, включая банковские счета и операции по ним, депозиты, конверсионные операции, займы, останутся неизменными.
Перевыпуск дебетных и кредитных карточек, а также подписание дополнительных соглашений с клиентами к действующим договорам не требуется.
Дополнительную информацию можно получить у менеджеров, в мобильных приложениях банка или позвонив в контакт-центр банка: с мобильного телефона для физических лиц по номеру - 5030; с мобильного телефона для юридических лиц по номеру - 7744", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, активы "Сбербанка Казахстан" составляют 2 триллиона тенге.