Чтобы получить один тенге, нужно заложить пять - фермеры жалуются на недоступность кредитов

Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек".
По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге. Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым.
Предприниматели жалуются на то, что независимая оценочная компания при оценке залога демонстрирует низкую стоимость, в частности АКК (Аграрная кредитная корпорация) при определении залоговой стоимости самостоятельно определяет понижающий коэффициент от стоимости залоговой оценки, определенной независимой оценочной компанией. В некоторых случаях понижающий коэффициент может составить 0,3 от рыночной стоимости", - рассказала эксперт департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП РК "Атамекен" Жулдызай Аубакирова.
Также фермеры подняли вопрос о пересмотре справочника цен, установленного АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) для расчета стоимости залога. Так, предприниматели ЗКО считают, что необходимо определить методологию, на основе которой создается ценовой справочник корпорации.
Восточно-казахстанские предприниматели поделились мнением, что "такой кредит реализуется не с целью развития сельского хозяйства, а с целью пополнения своих карманов".
В Восточно-Казахстанской области хозяйство (КХ "Шыгыс") подало заявку на сумму 160 млн тенге, предоставив залоговое обеспечение на 675 млн тенге недвижимого имущества, а также приобретаемый отечественный племенной скот в будущем. Однако АКК одобрен кредит всего 107 млн тенге, или всего 15% от рыночной стоимости предоставленного обеспечения. При этом для выхода на рентабельность КХ необходимо одобрение на 271 млн тенге для приобретения 735 голов КРС", - отметила Жулдызай Аубакирова.
Директор департамента финансовых инструментов МСХ Турар Мухамеджанов поддержал предложения предпринимателей и обратился к представителям Нацпалаты с просьбой совместно решить вопрос.
Мы выслушали мнение фермеров региона и поддерживаем их предложения. Но налоговая политика утверждается советом директоров корпорации, а ведомство относится к Министерству национальной экономики. Поэтому МСХ не может напрямую влиять на их имущественную политику. Мы просим "Атамекен" работать вместе, чтобы Министерство национальной экономики быстрее решило вопрос", - сказал Мухамеджанов.
Заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тулегенов отметил, что ранее Генеральная прокуратура поручила ужесточить требования к имущественной политике. Добавив, что директора филиалов лично готовы принять фермеров и рассмотреть вопрос.
Для решения проблемы Нацпалата предложила два пути:
- Оценочная стоимость залогов, определяемая независимыми оценочными компаниями, не должна снижаться более чем на 20% от рыночной стоимости этого имущества, согласно независимой оценке, либо необходимо установить норму, по которой коэффициент ликвидности не будет ниже показателя 0,5 от рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией
- Рассмотреть предложения по пересмотру справочника цен, предусмотренных в анализе стоимости недвижимого имущества в сельских населенных пунктах Казахстана.
В завершение совещания директор департамента АПК Нацпалаты Ербол Есенеев отметил, что с учетом предложений совместно с ответственными и отраслевыми органами необходимо пересмотреть политику гарантирования получения кредитов и предложить правительству одно решение.