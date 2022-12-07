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Чтобы получить один тенге, нужно заложить пять - фермеры жалуются на недоступность кредитов

06.12.2022, 17:33 7946
Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек".

По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге. Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым.

Предприниматели жалуются на то, что независимая оценочная компания при оценке залога демонстрирует низкую стоимость, в частности АКК (Аграрная кредитная корпорация) при определении залоговой стоимости самостоятельно определяет понижающий коэффициент от стоимости залоговой оценки, определенной независимой оценочной компанией. В некоторых случаях понижающий коэффициент может составить 0,3 от рыночной стоимости", - рассказала эксперт департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП РК "Атамекен" Жулдызай Аубакирова.


Также фермеры подняли вопрос о пересмотре справочника цен, установленного АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) для расчета стоимости залога. Так, предприниматели ЗКО считают, что необходимо определить методологию, на основе которой создается ценовой справочник корпорации.

Восточно-казахстанские предприниматели поделились мнением, что "такой кредит реализуется не с целью развития сельского хозяйства, а с целью пополнения своих карманов".

В Восточно-Казахстанской области хозяйство (КХ "Шыгыс") подало заявку на сумму 160 млн тенге, предоставив залоговое обеспечение на 675 млн тенге недвижимого имущества, а также приобретаемый отечественный племенной скот в будущем. Однако АКК одобрен кредит всего 107 млн тенге, или всего 15% от рыночной стоимости предоставленного обеспечения. При этом для выхода на рентабельность КХ необходимо одобрение на 271 млн тенге для приобретения 735 голов КРС", - отметила Жулдызай Аубакирова.


Директор департамента финансовых инструментов МСХ Турар Мухамеджанов поддержал предложения предпринимателей и обратился к представителям Нацпалаты с просьбой совместно решить вопрос.

Мы выслушали мнение фермеров региона и поддерживаем их предложения. Но налоговая политика утверждается советом директоров корпорации, а ведомство относится к Министерству национальной экономики. Поэтому МСХ не может напрямую влиять на их имущественную политику. Мы просим "Атамекен" работать вместе, чтобы Министерство национальной экономики быстрее решило вопрос", - сказал Мухамеджанов.


Заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тулегенов отметил, что ранее Генеральная прокуратура поручила ужесточить требования к имущественной политике. Добавив, что директора филиалов лично готовы принять фермеров и рассмотреть вопрос.

Для решения проблемы Нацпалата предложила два пути:

  1. Оценочная стоимость залогов, определяемая независимыми оценочными компаниями, не должна снижаться более чем на 20% от рыночной стоимости этого имущества, согласно независимой оценке, либо необходимо установить норму, по которой коэффициент ликвидности не будет ниже показателя 0,5 от рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией
  2. Рассмотреть предложения по пересмотру справочника цен, предусмотренных в анализе стоимости недвижимого имущества в сельских населенных пунктах Казахстана.

В завершение совещания директор департамента АПК Нацпалаты Ербол Есенеев отметил, что с учетом предложений совместно с ответственными и отраслевыми органами необходимо пересмотреть политику гарантирования получения кредитов и предложить правительству одно решение.
 

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В Казахстане введут экспортную таможенную пошлину на подсолнечник

06.12.2022, 14:37 10771
Также производители подсолнечного масла подпишут меморандум с Министерством сельского хозяйства
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введут экспортную таможенную пошлину на подсолнечник, сообщил в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

Вчера мы рассматривали вопрос вывоза подсолнечника. Решили ввести на него экспортную таможенную пошлину, поскольку есть угроза, что он будет вывезен. С января введем тарифную квоту взамен на то, что производители подсолнечного масла подпишут меморандум с Министерством сельского хозяйства", - заявил министр.


По его словам, данный меморандум предусматривает, что цена в год не будет выше 750 тенге за литр.

Ранее сообщалось, что почти втрое увеличился экспорт подсолнечного масла из Казахстана.
 

В МСХ заявили о стабильности на рынке риса в Казахстане

06.12.2022, 12:08 13881
В МСХ заявили о стабильности на рынке риса в Казахстане
Фото: Depositphotos
Запасы риса в РК в три раза превышают норму потребления
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация на рынке риса в Казахстане стабильная, заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

По данным Минсельхоза РК, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. В год в Казахстане потребляется 97 тысяч тонн риса. С начла года потребление продукта в стране составило 80 тысяч тонн.

То есть, пояснил Карашукеев, запасы риса в три раза превышают норму потребления.

Глава Минсельхоза также проинформировал, что с начала года Казахстан экспортировал 70 тысяч тонн риса, из них 40 тысяч тонн - дробленкой. При этом 80% дробленки экспортируется в Россию. Ее применяют для производства пива.

Министр подытожил, что на внутреннем рынке РК риса достаточно. Также есть условия для его экспорта.

Напомним, в Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров.
 

Производство выращиваемой и выловленной рыбы выросло на 12% с начала года в Казахстане

06.12.2022, 11:13 15336
Производство выращиваемой и выловленной рыбы выросло на 12% с начала года в Казахстане
Казахстан все еще не обеспечивает полностью рыбный рынок отечественной продукцией
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в Казахстане удвоился объем выращиваемой рыбы, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.

В целом производство выращиваемой и выловленной рыбы за 10 месяцев текущего года составило порядка 57 тысяч тонн, что на 12% больше показателей прошлого года. Только за 2 последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в 2 раза", - рассказал Алихан Смаилов.


Он также отметил рост экспорта рыбы на 13%, в том числе в европейские страны.

По его словам, значительным импульсом роста служит принятая в 2021 году программа развития рыбного хозяйства.

Так, в рамках программы были расширены меры государственной поддержки отрасли, в том числе на обеспечение доступности кормов (субсидирование производственных и инвестиционных затрат). Также были упрощены процедуры проектирования прудов для разведения рыбы.

Вместе с тем глава кабмина напомнил, что в рамках Налогового кодекса предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость на 70% для промыслового рыболовства.

В то же время мы еще полностью не обеспечиваем свой рынок отечественной продукцией. Доля импорта остается высокой. Уже сейчас наблюдается недостижение некоторыми регионами планов программы. Среди них самые низкие показатели по выращиванию рыбы в Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях. Акиматам данных регионов необходимо активизировать работу по достижению запланированных показателей и обеспечить поддержку инициатив бизнеса", - высказался глава правительства.


Также надо стимулировать предпринимателей на глубокую переработку рыбной продукции.

Соответствующие меры поддержки должны быть учтены в рамках разрабатываемого законопроекта по аквакультуре. Важно также обратить внимание на воспроизводство рыбных ресурсов в естественных водоемах", - сказал Алихан Смаилов.

 

В Казахстане 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду - Минфин

06.12.2022, 10:47 15931
Мангистауская и Актюбинская области отстают от комплексного плана приватизации
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев доложил в правительстве о ходе исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

Так, комплексный план включает 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора, в том числе: 7 объектов республиканской собственности; 250 объектов коммунальной собственности; 262 объекта нацхолдингов и компаний; 156 объектов СПК.

На сегодняшний день из 675 объектов комплексного плана 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду; 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию; 146 объектов - на торгах; 216 объектов находятся на предпродажной подготовке", - проинформировал глава Минфина.


По его словам, исполнение комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%. При этом выставляемость объектов комплексного плана составила 68%.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что на текущий момент фондом и его портфельными компаниями завершены мероприятия по 119 объектам, из которых: АО НК "КазМунайГаз" выведен на IPO (в периметре 96 компаний), 17 активов проданы. Среди них компании Лизинг групп, Tin one Mining, Электрод СК, KAZ Феррит, входившие в состав Самрук-Казына Инвест, и компании Kazakhstan Solar Silison, Astana Solar, 3 объекта ликвидированы и 2 объекта реорганизованы.

Хотелось бы отдельно остановиться на итогах проведенного IPO КазМунайГаза. Вчера были приняты итоговые решения совета директоров и правительства по отчуждению акций КМГ. Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан составило 128,7 тыс. Общая сумма составила 74,6 млрд тг", - проинформировал  Саткалиев.


Фондом планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний в:

2023-2024 годах - Эйр Астана, КЕГОК, портфель зеленых активов Самрук-Энерго;

2024-2025 годах - КазахГаз;

2025 году - Казахстан темир жолы.

Помимо объектов, указанных в Комплексном плане приватизации, также осуществляется вывод нестратегических объектов, так называемых дивестиций.

Так, за 2021-2022 годы ликвидировано 11 активов. Среди них можно отметить активы группы компаний "Ромпетрол". Два объекта переданы в государственную собственность в соответствии с законодательством. Это казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности (КОРЭМ) и расчетно-финансовый центр поддержки возобновляемых источников энергии (РФЦ по ВИЭ). Два объекта проданы, 1 объект реорганизован.

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что реализация комплексного плана сократит к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%.

По каждому продаваемому объекту разработаны дорожные карты. Они размещены на веб-портале реестра государственного имущества", - сказал он.


Глава кабмина обратил внимание на обеспечение планомерного отчуждения активов в конкурентный рынок. Также следует больше уделять внимания качеству предпродажной подготовки реализуемых объектов.

Кроме того, для обеспечения полноценной реализации комплексного плана необходимо повысить прозрачность процесса приватизации.

По информации Смаилова, некоторые регионы идут с отставанием по исполнению плана. Это Мангистауская и Актюбинская области.

Государственным органам, акиматам регионов, организациям квазигосударственного сектора необходимо четко придерживаться исполнения плана. По итогам года будут даны соответствующие оценки вашей работы", - предупредил премьер.


 

На сколько подорожали разные сорта мяса в Казахстане

06.12.2022, 10:08 16646
На сколько подорожали разные сорта мяса в Казахстане
За ноябрь текущего года заметнее всего подорожала свинина: на 1,6%
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года годовой рост цен на мясо составил от 8% за говядину с костями до 16,1% за конину с костями. На 13,4% за год подорожала свинина с костями, на 12,4% - баранина с костями.

Непосредственно за ноябрь текущего года заметнее всего подорожала свинина: на 1,6%. Далее идет конина: на 1%. Говядина и баранина выросли в цене на 0,4%. Стоимость конины с костями по итогам ноября 2022 года достигла 2999 тенге за килограмм, баранины с костями - 2673 тенге за килограмм, говядины с костями - 2421 тенге за килограмм, свинины с костями - 2077 тенге за килограмм", - информирует energyprom.kz.


По данным аналитиков, с начала года конина выросла в цене на 15,2%, свинина и баранина - на 12,2%, говядина - на 8,4%.

Производство свежего или охлажденного "красного" мяса за январь-октябрь 2022 года составило 59,1 тысячи тонн - на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что годом ранее выпуск в секторе показал спад, хотя всего лишь на 0,6%.
 

Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5%

06.12.2022, 09:31 17141
При этом экспорт из РК увеличился сразу на 15%
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года товарооборот Казахстана с Россией составил $18,4 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее.

Большую часть товарооборота - сразу 67,8% - составил импорт. С начала года Казахстан завез из РФ товаров на $12,4 млрд - на 0,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.

Экспорт из РК в РФ соответственно составил 32,2% товарооборота. Это уже $5,9 млрд, годовой рост - на заметные 15,1%.

Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 18,7%, в структуре импорта - 36%, в структуре экспорта - 9,3%.

Самые популярные категории экспорта из РК в Россию: металлы и изделия из них ($1,5 млрд), минеральные продукты ($1,4 млрд), продукция химической промышленности ($1,3 млрд), машины, аппараты и оборудование ($1,2 млрд), а также продукты АПК и продовольственные товары ($349,5 млн).

В то же время в РК из РФ чаще всего поставлялись машины и оборудование ($2,5 млрд), металлы и изделия из них ($2,3 млрд), продукты АПК и продовольственные товары ($2,2 млрд), продукция химической промышленности ($2,1 млрд) и минеральные продукты ($1,5 млрд).

К 1 июля текущего года объем обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России увеличился сразу на 70,5% за год, до $22,4 млрд.

Для справки: в аналогичном периоде прошлого года портфель российских инвестиций составлял $13,1 млрд - на 10,6% больше, чем годом ранее.

Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность: $6,9 млрд, плюс 72,4% за год в стоимостном выражении.

Немалый объем инвестиций пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности ($5,5 млрд), а также торговли и авторемонта ($3,8 млрд). В топ-5 сфер вошли горнодобывающая промышленность, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года составил $938 млн - на 30% больше, чем годом ранее.

В прошлом году показатель составлял $721,7 млн, плюс 19,8% за год.
 

В Казахстане сократилась добыча природного газа

05.12.2022, 16:06 24771
В Казахстане сократилась добыча природного газа
Фото: Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В натуральном выражении за отчетный период было добыто 43 366,8 млн кубических метров природного газа, что также ниже на 1,5%, чем в аналогичный период прошлого года, и 25 777,1 млн кубических метров нефтяного попутного газа, это на 2,9% меньше, чем в январе-октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что ресурсы товарного газа в Казахстане увеличат более чем на 7 миллиардов кубометров.
 

Для работников онлайн-платформ будет введен специальный налог

05.12.2022, 11:37 28656
Для работников онлайн-платформ будет введен специальный налог
Проект Социального кодекса РК презентован в мажилисе
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как "Яндекс Такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова на правительственном часе в мажилисе.

В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан", - сообщила министр.


В этих целях вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20%.

Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как "Яндекс Такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан", - пояснила министр.


Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения, и выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.

Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев", - сказала Дуйсенова.


Говоря о системе пенсионного обеспечения, глава МТСЗН отметила, что проблемным является состояние текущих и будущих пенсионеров.

Для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: размеры базовых пенсий в течение последующих 5 лет, размеры солидарных пенсий за счет доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП, или до 70% от среднемесячной заработной платы", - проинформировала министр.


Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать так же, как и текущие пенсионеры 3 вида пенсионных выплат: за счет государства - базовую пенсию, за счет работодателей - условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений - накопительную пенсию.

Тамара Дуйсенова добавила, что проектом Соцкодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами.

Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами.

Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк", - обратила внимание Дуйсенова.


Он добавила, что обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски.
 

 

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