Аэропорт Петропавловска выставят на торги в третий раз

МОСКВА. 27 МАЯ - Высший евразийский экономический совет принял решение начать переговоры c Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Индонезия является крупнейшей экономикой в АСЕАН и четвертой по численности населения страной в мире. Работа совместной исследовательской группы показала, что торговые отношения между государствами - членами ЕАЭС и Индонезией имеют значительный потенциал для развития. Кроме того, прогнозируется, что тарифная либерализация в рамках соглашения о свободной торговле окажет позитивное влияние на экономический рост договаривающихся сторон", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Установление режима свободной торговли согласно проведенной оценке будет способствовать увеличению торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами, максимально повышая взаимную выгоду. При этом министр уточнил, что наибольшим потенциалом для роста экспорта стран ЕАЭС в соответствии с данными моделирования обладают зерновые, мясо, мороженое, шоколад, алкогольная продукция, рыба и морепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, автотранспортные средства, уголь, бумажные товары и металлоизделия.

В то же время при проведении переговоров и определении оптимальных условий доступа на рынок будут приниматься во внимание особенности экономического развития каждого государства.