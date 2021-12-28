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Активы Нацфонда составляют 55 млрд долларов - Келимбетов

27.12.2021, 16:14 12126
Активы Нацфонда составляют 55 млрд долларов - Келимбетов
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Активы национального фонда Казахстана составляют 55 млрд долларов, однако к 2030-му году их планируется довести до 100 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказа глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов. 
 

Мы переходим к новым правилам накопления средств Национального фонда. Сегодня ненефтяной дефицит бюджета Казахстана - 10,5%, мы хотим его к 2030 году снизить до 5%, то есть в два раза. Кроме этого, мы хотим увеличить активы Национального фонда с сегодняшних 55 млрд долларов до 100 млрд к 2030 году. Что для этого нужно сделать? Нужно перейти от проциклического использования национального фонда, когда мы проедаем деньги в хорошие годы, а в плохие годы еще быстрее, к контрциклическому бюджетному правилу. Контрциклическое правило простое: есть цена отсечения, например $40 за баррель, и этот гарантированный трансферт, то есть то, что мы извлекаем из Нацфонда, не должен превышать поступлений. Расходы бюджета не должны расти быстрее, чем в среднем за последние пять лет. И в рамках новой концепции управления Нацфондом мы переходим от консервативной модели - меньше в акции, больше в облигации - к модели более агрессивной: больше акций, меньше облигаций. Да, сейчас это увеличит волатильность, но горизонт у фонда долгосрочный, и в течение десяти лет мы сможем увеличить свой доход, условно говоря, с 3% до 4% годовых, и цели увеличения размера Нацфонда к 2030 году будут достигнуты", - рассказал Келимбетов.

 
По его словам, Казахстан - единственная постсоветская страна, в которой в пандемический период несколько месяцев выплачивали по 100 долларов всем, кто потерял работу, за счет средств Нацфонда. Выплаты получили 4 млн человек.
 
Келимбетов также определил основные вызовы для экономики страны. 
 

Первый - это четвертая индустриальная революция, переход на новые технологии, и, в первую очередь, тотальная цифровизация. Второй тренд - декарбонизация, переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%. 

 

К 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа. Как это будет происходить? Нам нужно привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но это не заменит нам уголь полностью. Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с "Газпромом", но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию", - подчеркнул глава агентства. 

 
Он также упомянул геополитические сдвиги, когда мир от однополярной модели переходит к серьезному противостоянию как на глобальном, так и на региональном уровне, из-за чего возникает много факторов нестабильности, влияющих на экономику. 
 

Четвертый фактор - это социальное расслоение. Неравенство очень сильно растет: если раньше к этому, может быть, в мире относились толерантнее, то сейчас та модель общества, которой мы ранее придерживались, должна быть дополнена различными видами инклюзивности. Особенно в контексте пандемического шока, приведшего к кризису переполненности для системы образования, информационных систем, физической инфраструктуры здравоохранения, падения выездного туризма, вообще логистических цепочек, угрозы продовольственной безопасности. Поэтому в Казахстане было принято решение о переходе к стратегическому среднесрочному планированию, когда решения нужно принимать быстро и без бюрократических проволочек. Долгосрочно у нас есть стратегия "Казахстан-2050", она предполагает выход к 2050 году в топ-30 развитых стран мира", - рассказал Келимбетов. 

 

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Какие налоги и платежи передадут сельским бюджетам в 2022 году

28.12.2021, 09:34 891
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Малик Мурзалин в интервью телеканалу "Хабар24" рассказал о налогах и платежах, которые будет переданы в бюджеты сельских округов в следующем году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Мурзалина, сейчас доходы сельского округа формируются из пяти видов налоговых поступлений. С 2022 года на сельский уровень будут переданы еще четыре вида налогов и платежей.
 

В основном которые касаются вопросов земли - земельного налога, платы за пользование земельным участком, поступлений от продажи земельных участков и так далее", - уточнил он.

 
По прогнозам Минфина, за счет указанных видов платежей в местные бюджеты будет дополнительно поступать порядка 13 млрд тенге.
 
Также сельским бюджетам планируется передать еще ряд налогов и платежей: плату за пользование водными ресурсами, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности и так далее. 
 

Все это позволит повысить уровни самодостаточности четвертого уровня бюджета в ближайшие годы в три раза. Таким образом, у акимов появится еще большая финасовая самостоятельность", - пояснил замглавы администрации президента. 

 

Казахстан и Россия создадут совместный рынок продтоваров

27.12.2021, 14:43 14081
Казахстан и Россия создадут совместный рынок продтоваров
Фото: zen.yandex.ru/Вестник Экономики
УФА. 27 ДЕКАБРЯ - В Уфе подписано соглашение о создании казахстанско-российского международного рынка продовольственных товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение будет способствовать формированию Евразийской товаропроводящей системы. Документом предусмотрено стимулирование межгосударственного коммерческого взаимодействия торгово-распределительных сетей двух стран, а также поддержка строительства сетей ОРЦ на основе унификации цифровых, проектных, строительных, логистических и технологических решений, а также и процедур их создания и эксплуатации", - сообщается на сайте Министерства торговли и интеграции РК. 

 
Основными целями сотрудничества является установление долгосрочных связей по следующим вопросам:
 
- обмен информацией о реализуемых проектах;
 
- обмен информацией о проведенных исследованиях рынков, механизмов государственной поддержки проектов;
 
- совместное ведение работы по разработке межгосударственных стандартов для унификации проектных, строительных, логистических и технологических решений и процедур создания и эксплуатации оптово-распределительных центров ОРЦ, обеспечивающие единые требования, что позволит упростить процессы покупки, поставки, оплаты экспортно-импортных товаров,
 
- создание комплексного инновационного цифрового продукта, увязывающего агротехнические, производственные, логистические, управленческие, финансовые процессы движения продукции в товаропроводящих сетях.
 
В подписании документа приняли участие: со стороны Казахстана - ТОО "Национальная торгово-распределительная сеть", со стороны России - ООО "Строй-Инвест", ПАО "Ростелеком" и Национальная ассоциация оптово-распределительных центров. 
 

Инвестиции в образование сократились на 16% за год

27.12.2021, 11:04 17376
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере образования за январь-октябрь текущего года составил 175,2 млрд тенге - на 15,7% меньше в реальном выражении, чем за аналогичный период 2020 года.
 
В прошлом году объем инвестиций в секторе образования показал рост на 20,8% - до 201,8 млрд тенге.
 

Более половины объема инвестиций в сфере образования пришлись на четыре региона: Алматы (31,3 млрд тенге), Туркестанскую область (22,3 млрд), Шымкент (19,9 млрд) и Нур-Султан (18,8 млрд). Наименьшие объемы инвестиций пришлись на западные регионы РК: Западно-Казахстанскую (3 млрд тенге), Актюбинскую (3,2 млрд), Мангистаускую (3,4 млрд) и Атыраускую (3,7 млрд) области", - сообщает energyprom.kz.

 
По информации аналитиков, более половины капвложений в сфере образования в текущем году было сделано за счет местных бюджетов - 97,4 млрд тенге.При этом годом ранее их доля составляла более двух третей.
 
Выросли объемы инвестиций за счет собственных средств предприятий и республиканского бюджета - до 40,1 и 21,9 млрд тенге соответственно.
 

Заметно увеличилось финансирование за счет небанковских заемных средств - с 7,9 млн до 9,1 млрд тенге. Кредиты банков в структуре инвестиций в сфере образования выросли с 6,2 до 6,6 млрд тенге", - говорится в обзоре.


 

В Казахстане на торгах зафиксирован рост цен на дизтопливо

27.12.2021, 10:42 18146
В Казахстане на торгах зафиксирован рост цен на дизтопливо
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - По итогам торгов, состоявшихся 23 декабря 2021 года на площадке АО "Товарная биржа "ЕТС" в рамках плана поставок на декабрь 2021 года, цены на дизельное топливо показали рост, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общий объем торгов на девять покупателей составил 3 640 тонн при денежном обороте 880,1 млн тенге.
 

Средневзвешенный индекс дизельного топлива у завода АНПЗ марки ДТ-3-К4 составляет 238 505 тенге за тонну, у ПКОП марки ДТ-3-К4 и ПНХЗ марки ДТ-Л-К4 - 242 897 тенге за тонну", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции. 

 
Ранее торги дизтопливом проводились 13 декабря. Тогда средневзвешенный индекс дизельного топлива у завода АНПЗ марки ДТ-3-К4, ПКОП марки ДТ-3-К4, ПНХЗ марки ДТ-Л-К4 составил 238 135 тенге за тонну. 

 

Казахстан заинтересован в росте двусторонней торговли с Афганистаном

26.12.2021, 11:40 34691
Казахстан заинтересован в росте двусторонней торговли с Афганистаном
Фото: пресс-служба МТИ РК
НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - Казахстан заинтересован в наращивании товарооборота с Афганистаном. Об этом заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов во время переговоров в Кабуле с представителями афганского правительства в рамках торгово-экономической миссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции, казахстанская делегация заверила, что заинтересована в сохранении и наращивании имеющегося уровня двусторонней торговли, как за счет объемов, так и за счет расширения перечня товаров. Казахстан традиционно является основным поставщиком муки и зерна в Афганистан. Более половины всего экспорта казахстанской муки и более 10% экспорта зерна ориентированы исключительно на афганский рынок.
 
Султанов обратил внимание на имеющиеся возможности расширения номенклатуры товарооборота. Экспортный потенциал в Афганистан насчитывает 45 товаров на сумму $360 млн - продукция пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, деревообрабатывающей отраслей. Стороны отметили, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгоден как Казахстану, так и Афганистану. При этом представители Казахстана выразили готовность закупать фрукты и овощи из Афганистана.
 
Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости выравнивания торгового баланса между странами. Одним из инструментов может стать промышленная кооперация казахстанского и афганского бизнеса на территории создаваемых Казахстаном центров трансграничного сотрудничества, в том числе, международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
 
Султанов принял участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме, по итогам которого подписаны меморандумы на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции.
 
По данным пресс-службы, за январь - октябрь 2021 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $345,9 млн, что на 27,5% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года ($477,1 млн).
 

Снижение предельного размера переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП поддержали в АРРФР РК

25.12.2021, 18:32 44701
Снижение предельного размера переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП поддержали в АРРФР РК
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что поддерживает предложение депутатов мажилиса парламента касательно снижения предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев ваш запрос в части установления единой годовой эффективной ставки вознаграждения по всем микрокредитам в размере 56%, сообщает следующее. Согласно законодательству Республики Казахстан предельное значение ГЭСВ по микрокредитам составляет 56%. Данное ограничение не распространяется на микрокредиты до 50 МРП в силу короткого срока использования займа - до 45 дней", - написала в своем ответе на депутатский запрос Мадина Абылкасымова. 

 
Как сообщила Мадина Абылкасымова, распространение предельного значения ГЭСВ в размере 56% на микрокредиты до 50 МРП может привести к тому, что лицензированные микрофинансовые организации перестанут выдавать такие займы, при этом имеется риск возникновения теневого рынка микрокредитования вследствие востребованности краткосрочных микрокредитов со стороны населения.
 

Важно отметить, что в целях ограничения долговой нагрузки заемщиков по микрокредитам до 50 МРП законодательством уже предусмотрены отдельные ограничения. Требованиями пункта 3-1 статьи 4 закона "О микрофинансовой деятельности" установлено, что предельная сумма переплаты по микрокредиту до 50 МРП не может превышать 100%. Дополнительно по таким микрокредитам установлены предельные значения ставки вознаграждения. Для ограничения роста долговой нагрузки с июня 2021 года Агентство снизило предельное значение ставки вознаграждения с 30% до 20% по микрокредитам до 50 МРП, обеспеченным залогом имущества", - отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

 
Мадина Абылкасымова заявила, что поддерживает предложение депутатов по снижению предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза - с 100% до 50% от суммы микрокредита.
 
 

В Казахстане за неделю снизились на 0,2% цены на социально значимые продукты питания

25.12.2021, 11:35 49791
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Цифровом офисе Правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, за прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,2%. 
 

Наибольшее снижение цен зафиксировано в Туркестанской области и городе Нур-Султан (-0,6%), Жамбылской области (-0,3%), Шымкент (-0,2%). В разрезе товаров отмечается снижение цен по республике на морковь (-2,2%), картофель (-0,5%), лук и рожки (-0,4%), говядину (-0,3%), рис (-0,2%), молоко и гречку (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны. По итогам форвардного закупа в 2021 года АО "НК "Продкорпорация" закуплено 572 тыс. тонн зерна, в том числе 539 тыс. тонн пшеницы. В первом полугодии 2022 года на внутренний рынок планируется направить 475 тыс. тонн пшеницы", - сообщили в ведомстве.

 
О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Кызылординской области - Гульшара Абдыкаликова, Северо-Казахстанской области - Кумар Аксакалов, Акмолинской области - Ермек Маржикпаев и др.
 
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания. Глава правительства подчеркнул важность принятия мер по пополнению запасов в региональных стабфондах и обеспечения финансирования "оборотной схемы". 
 

Необходимо наращивать темпы по снижению цен и в предпраздничный период обеспечить максимальный контроль с применением всех действующих инструментов. Следует своевременно проводить товарную интервенцию и обеспечить поставку законтрактованных объемов. Нельзя допустить искусственного дефицита товаров в праздничные дни", - сказал Аскар Мамин.

 
К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 114 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, вынесло 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, 11 предостережений о недопустимости нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, за публичное заявление о возможном повышении цен производителями, заключило 199 актов антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки. 
 
 

В Минэнерго подвели итоги года и обсудили планы реализуемых нефтегазохимических проектов

24.12.2021, 19:20 61561
В Минэнерго подвели итоги года и обсудили планы реализуемых нефтегазохимических проектов
Фото: пресс-служба МЭ РК
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ -24 декабря под председательством министра энергетики РК Магзума Мирзагалиева состоялась коллегия Министерства энергетики РК с представителями компании ТОО "KPI", ТОО "KLPE", ТОО "Шымкентская Химическая Компания", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе коллегии были подведены итоги 2021 года и обсуждены дальнейшие планы реализации отечественных нефтегазохимических проектов, сообщает пресс-служба Минэнерго РК. 
 
В ходе выступления министр энергетики РК отметил, что по итогам года в нефтегазохимической отрасли имеются положительные результаты, в частности запущен завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тысяч тонн в год, на стадии завершения находится строительство 1-гогазохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, а также введены в эксплуатацию полностью производственные объекты инфраструктуры нефтегазохимической СЭЗ в Атырауской области.
 
По проекту производства октаноповышающей присадки для бензина глава ведомства озвучил руководству ТОО "Шымкентская Химическая Компания" о необходимости детальной проработки обеспечения реализации второго этапа согласно установленным срокам. 
 
Касательно реализации газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год отмечено, что на сегодня начаты пуско-наладочные работы, прогресс выполненных работ составляет 97,2%, завод планируется ввести в эксплуатацию до конца марта 2022 года. 
 
Еще одним очень важным проектом для экономики республики является реализация проекта Полиэтилен мощностью 1,25 миллиона тонн в год, по которым на сегодня определен стратегический партнер.
 
Кроме того, АО "НК "КазМунайГаз" ведёт переговоры с компанией ПАО "Татнефть" по совместной реализации проекта бутадиен мощностью 186 тысяч тонн в год. 
 
Напомним, 23 декабря под председательством министра энергетики Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева состоялась коллегия Министерства энергетики РК с представителями компании ТОО "Тенгизшевройл", был заслушан отчет о ходе реализации проекта будущего расширения Тенгизского месторождения.
 

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