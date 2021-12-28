Активы Нацфонда составляют 55 млрд долларов - Келимбетов

Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказа глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов.
Мы переходим к новым правилам накопления средств Национального фонда. Сегодня ненефтяной дефицит бюджета Казахстана - 10,5%, мы хотим его к 2030 году снизить до 5%, то есть в два раза. Кроме этого, мы хотим увеличить активы Национального фонда с сегодняшних 55 млрд долларов до 100 млрд к 2030 году. Что для этого нужно сделать? Нужно перейти от проциклического использования национального фонда, когда мы проедаем деньги в хорошие годы, а в плохие годы еще быстрее, к контрциклическому бюджетному правилу. Контрциклическое правило простое: есть цена отсечения, например $40 за баррель, и этот гарантированный трансферт, то есть то, что мы извлекаем из Нацфонда, не должен превышать поступлений. Расходы бюджета не должны расти быстрее, чем в среднем за последние пять лет. И в рамках новой концепции управления Нацфондом мы переходим от консервативной модели - меньше в акции, больше в облигации - к модели более агрессивной: больше акций, меньше облигаций. Да, сейчас это увеличит волатильность, но горизонт у фонда долгосрочный, и в течение десяти лет мы сможем увеличить свой доход, условно говоря, с 3% до 4% годовых, и цели увеличения размера Нацфонда к 2030 году будут достигнуты", - рассказал Келимбетов.
По его словам, Казахстан - единственная постсоветская страна, в которой в пандемический период несколько месяцев выплачивали по 100 долларов всем, кто потерял работу, за счет средств Нацфонда. Выплаты получили 4 млн человек.
Келимбетов также определил основные вызовы для экономики страны.
Первый - это четвертая индустриальная революция, переход на новые технологии, и, в первую очередь, тотальная цифровизация. Второй тренд - декарбонизация, переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%.
К 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа. Как это будет происходить? Нам нужно привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но это не заменит нам уголь полностью. Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с "Газпромом", но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию", - подчеркнул глава агентства.
Он также упомянул геополитические сдвиги, когда мир от однополярной модели переходит к серьезному противостоянию как на глобальном, так и на региональном уровне, из-за чего возникает много факторов нестабильности, влияющих на экономику.
Четвертый фактор - это социальное расслоение. Неравенство очень сильно растет: если раньше к этому, может быть, в мире относились толерантнее, то сейчас та модель общества, которой мы ранее придерживались, должна быть дополнена различными видами инклюзивности. Особенно в контексте пандемического шока, приведшего к кризису переполненности для системы образования, информационных систем, физической инфраструктуры здравоохранения, падения выездного туризма, вообще логистических цепочек, угрозы продовольственной безопасности. Поэтому в Казахстане было принято решение о переходе к стратегическому среднесрочному планированию, когда решения нужно принимать быстро и без бюрократических проволочек. Долгосрочно у нас есть стратегия "Казахстан-2050", она предполагает выход к 2050 году в топ-30 развитых стран мира", - рассказал Келимбетов.