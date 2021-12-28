Активы Нацфонда составляют 55 млрд долларов - Келимбетов

Фото: пресс-служба МТИ РК

НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - Казахстан заинтересован в наращивании товарооборота с Афганистаном. Об этом заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов во время переговоров в Кабуле с представителями афганского правительства в рамках торгово-экономической миссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции, казахстанская делегация заверила, что заинтересована в сохранении и наращивании имеющегося уровня двусторонней торговли, как за счет объемов, так и за счет расширения перечня товаров. Казахстан традиционно является основным поставщиком муки и зерна в Афганистан. Более половины всего экспорта казахстанской муки и более 10% экспорта зерна ориентированы исключительно на афганский рынок.

Султанов обратил внимание на имеющиеся возможности расширения номенклатуры товарооборота. Экспортный потенциал в Афганистан насчитывает 45 товаров на сумму $360 млн - продукция пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, деревообрабатывающей отраслей. Стороны отметили, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгоден как Казахстану, так и Афганистану. При этом представители Казахстана выразили готовность закупать фрукты и овощи из Афганистана.

Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости выравнивания торгового баланса между странами. Одним из инструментов может стать промышленная кооперация казахстанского и афганского бизнеса на территории создаваемых Казахстаном центров трансграничного сотрудничества, в том числе, международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

Султанов принял участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме, по итогам которого подписаны меморандумы на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции.

По данным пресс-службы, за январь - октябрь 2021 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $345,9 млн, что на 27,5% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года ($477,1 млн).