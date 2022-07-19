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Алматинскую оптовку вернут в госсобственность

18.07.2022, 11:28 15506
Алматинскую оптовку вернут в госсобственность
Фото: 2gis.kz
АЛМАТЫ. 18 ИЮЛЯ - Алматинский рынок "Барыс" вернут в государственную собственность, об этом сообщили в Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы выявлена реализация по заниженной в 5 раз цене доли в крупнейшем оптовом рынке "Барыс-4" одной из олигополий. По информации Генпрокуратуры, его рыночная стоимость составляет 1,5 млрд тенге, а продана за 307 млн тенге. В июле текущего года внесен иск в целях расторжения сделки и возврата объекта государству.
 

Установлено, что в 2019 году в адрес ТОО "Салтанат уйі" был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 млрд тенге. В результате принятых мер 28 июня 2022 года покупатель доплатил 2 млрд 400 млн тенге за ранее приобретенное здание", - сообщили в комиссии.

 
Также сообщается, что по результатам проверки в Акмолинской области в суд подан иск об отмене итогов конкурса по предоставлению земельного участка ТОО "Шанырак Агро". По информации ведомства, компания необоснованно завладела земельными участками 249 пайщиков в Целиноградском районе.
 

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Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС вырос до $10 млрд

19.07.2022, 10:28 341
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза за январь-май 2022 года составил $10 млрд, что на 4,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($9,5 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства торговли и интеграции РК, экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-май 2022 года снизился на 0,9% и составил $2,9 млрд.

Сокращение экспорта обосновывается снижением поставок таких товаров, как: руды и концентраты железные (на 53,4%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный (на 52,4%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный (на 34,4%),  прокат плоский из нелегированной стали плакированный (на 36,1%), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов (на 74,5%). Вместе с тем, наблюдается рост поставок таких товаров, как: оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза)", - уточнили в ведомстве.


Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 7,3% и составил 7,0 млрд долларов США.

Рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: руды и концентраты медные (рост в 17,6 раза), семена подсолнечника (рост в 11,9 раза),  пшеница (рост в 2,8 раза), полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), руды и концентраты цинковые (рост в 2,1 раза), удобрения азотные (на 92,8%), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%).

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС несырьевыми товарами за январь-май 2022 года составил 8,1 млрд, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (7,7 млрд долларов США).

Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 13,6% и составил 2 млрд.

Рост экспорта в страны ЕАЭС обосновывается увеличением поставок таких несырьевых товаров, как: оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в 250,5 раза), уран (на 16,7%)", - говорится в сообщении МТИ.  


Импорт обработанных товаров в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 4,1% и составил 6,2 млрд.

Рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких несырьевых товаров, как: полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), удобрения азотные (на 92,8%),  воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%), изделия из черных металлов прочие (рост в 2,2 раза), полимеры этилена (на 45,6%), металлоконструкции из черных металлов (на 47,1%), автомобили специального назначения ( рост в 3,4 раза)", - добавили в впресс-службе.


Напомним, страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара. 
 

Скляр: отказ от сетей АРЭК приведет к снижению надежности энергосбережения столицы

19.07.2022, 09:58 776
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-министр Республики Казахстан Роман Скляр ответил на запрос депутатов запрос касательно исключения сетей АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания" (АРЭК) из структуры системы обеспечения электрической энергией потребителей гНур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заключение энергетической экспертизы АО "Астанаэнергосервис" в большей степени направлено на экономический эффект от снижения тарифа путем отказа от использования воздушной линии 110 кВ "ЦГПП - Западная", находящейся на балансе АРЭК. Вместе с тем, подстанция "Западная" является узловой и питает 9 подстанций 110 кВ", - написал Скляр в ответе на депзапрос.

 
По его словам, в случае аварийного отключения в летний период городской линии электропередач 110 кВ "Батыс - Западная" воздушная линия 110 кВ "ЦГПП - Западная" позволяет обеспечить энергоснабжение значительной части города без ограничения потребителей. 
 

Отключение воздушной линии 110 кВ "ЦГПП - Западная" без снижения надежности электроснабжения будет возможно после ввода в работу подстанции 110/20 кВ "Арай" (планируемый ввод в эксплуатацию в 2024 году), которая обеспечит третье питание узла подстанции "Западная"", - отметил вице-премьер.

 
Кроме того, на территории Нур-Султана расположены 5 подстанций, находящихся на балансе АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания", которые также запитаны от сетей АРЭК. В случае отказа от использования сетей АРЭК данные подстанции будут обесточены, так как в настоящее время произвести переподключение данных объектов от городских сетей не представляется возможным, ввиду их отсутствия. 
 

Таким образом, на сегодняшний день отказ от использования сетей АРЭК приведет к существенному снижению надежности энергоснабжения столицы", - резюмировал Роман Скляр.

 

Смаилов провел заседание госкомиссии по модернизации экономики

18.07.2022, 16:31 10641
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана, сообщила пресс-служба главы правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании рассмотрены нормы налогообложения, в том числе в части применения понятия "роялти" для целей налогообложения, определения объекта обложения налогом на имущество энергопроизводящих организаций, а также сроков применения обновленного перечня товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.
 
По итогам обсуждения премьер-министр поручил дополнительно проработать первые два вопроса с учетом мнения всех заинтересованных сторон и возможного влияния на социально-экономическую обстановку.
 
На заседании также рассмотрен проект строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района Кызылординской области. Его реализация позволит привлечь порядка 140 млрд тенге инвестиций, создать более 700 постоянных рабочих мест и обеспечить импортозамещение за счет производства около 300 тысяч тонн продукции в год.
 
Премьер-министр поручил рассмотреть возможность финансирования строительства инфраструктуры, необходимой для завода, а также продолжить проработку проекта в части привлечения инвесторов.
 
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса в Актау, который позволит привлечь 170 млрд тенге инвестиций, создать порядка 4000 прямых и косвенных рабочих мест, а также увеличить туристический поток в Мангистаускую область до 850 тысяч человек.
 
Глава правительства поручил ускорить реализацию проекта и рассмотреть возможность выделения бюджетного кредита АО "БРК" для завершения строительства всех начатых объектов.
 
Участники заседания также рассмотрели вопрос создания рабочей группы по выработке рекомендаций по вопросам разгосударствления и приватизации.
 

Экспорт муки, урана и меди вырос в Казахстане

18.07.2022, 14:50 12341
Экспорт муки, урана и меди вырос в Казахстане
Фото: Минторговли РК
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Экспорт из Казахстана за январь-май 2022 года вырос на 59,1% и составил 34,2 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: сырая нефть (на 91,2%), ферросплавы (на 61,1%), уран (рост в 2,6 р.), медь и катоды из меди (на 25,3%), пшеница (на 61,3%), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в 3 раза), уголь каменный (на 92,5%)", - сообщает Министерство торговли и интеграции РК. 

 
В частности, на 34,7% вырос экспорт несырьевых товаров. За январь-май 2022 года он составил 9,7 млрд долларов. 
 
Так, экспорт муки вырос на 86%, цинка - на 42%, оксидов и гидроксидов алюминия - на 89,2%. 


Импорт в Казахстан вырос на 14,4% и составил 17,1 млрд долларов. 

 
Товарооборот несырьевых товаров Казахстана за январь-май 2022 года составил 25,3 млрд долларов, что на 20,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
 

В Казахстане в 5 раз увеличат посевы сахарной свеклы

18.07.2022, 14:15 13291
Фото: Минсельхоз РК
ТАРАЗ. 18 ИЮЛЯ - Площади посева сахарной свеклы в Казахстане планируется увеличить до 60 тысяч гектаров, заявил на встрече с фермерами Жамбылской области вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники встречи обсудили вопросы развития АПК, ход осенних полевых работ. Вице-министр Минсельхоза также выслушал проблемные вопросы и предложения аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, сообщает пресс-служба ведомства. В дальнейшем представители министерства также планируют встретиться с фермерами Жетысуской области.
 
Как отметили в министерстве, Жамбылская область является одним из основных регионов по выращиванию сахарной свеклы. В регионе расположены производственные мощности по переработке данного продукта.
 
По данным областного акимата, в этом году площади посева сахарной свеклы составили 6,1 тысячи гектаров. В 2021 году по Жамбылской области произведено 160,3 тысячи тонн продукта. 
 
Основными причинами сокращения площадей сахарной свеклы являются:
 
1. Высокая затратность производства и экономическая нецелесообразность (низкая рентабельность).
 

Прямые затраты на 1 га посева сахарной свеклы в среднем составляют порядка 500 тысяч тенге. Значительный рост цен на ГСМ, пестициды, тарифы на поливную воду привели к тому, что, несмотря на прилагаемые усилия, аграрии, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, имеют низкую рентабельность при низкой закупочной цене", - сообщает МСХ.

 
2. Проблемы с поливом и устаревшая техническая база. 
 

Действующие сахарные заводы, которые были построены в 30-х годах прошлого столетия, сильно изношены. Модернизация технологического оборудования заводов требует больших инвестиций",- говорится в информации ведомства. 

 
В настоящее время Министерство сельского хозяйства РК прорабатывает план по модернизации сахарной отрасли.
 
В плане предусмотрены следующие пункты: 
 
  • увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель до 60 тысяч гектаров;
  • усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли;
  • техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство и модернизация сахарных заводов;
  • внедрение водосберегающих технологий полива;
  • развитие семеноводства.
 
Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства.
 
По словам президента, Казахстан зависит от импортного сахара на 90%. Из ранее введенных семи сахарных заводов на сегодняшний день действуют только четыре - в Алматинской и Жамбылской областях. Загружены они лишь на треть - 31%. 
 

Санаторий "Казахстан" перейдет государству

18.07.2022, 11:54 15156
Санаторий "Казахстан" перейдет государству
Фото: kazsan.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июне текущего года удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий "Казахстан" стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО "Народный банк", сообщили в МВК по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.
 
Также сообщается, что по постановлению правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж/д пути возвращены государству (по остальным ревизия продолжается).
 
Кроме того, в Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено 3 незаконно приватизированных объекта на 1,7 млрд тенге.
 

Наряду с этим в рамках демонополизации государству переданы денежные средства и акции таких компаний, как АО "Казахтелеком" (28,75%), АО "Центр транспортного сервиса" (100%), ТОО "Акмолит" (100%) и другие. Предварительная стоимость этих активов - порядка 200 млрд тенге", - заключили в ведомстве.


Экс-президента санатория "Казахстан" обвиняют в хищении 974 млн тенге.

Алматинскую оптовку вернут в госсобственность.
 

Новые рейсы запускаются из Казахстана в Уфу

18.07.2022, 11:51 15561
Новые рейсы запускаются из Казахстана в Уфу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Российская авиакомпания Red Wings планирует начать выполнение новых регулярных рейсов из Алматы и Нур-Султана в Уфу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия нового маршрута по направлению Алматы - Уфа. 
 

Так, российская авиакомпания Red Wings начиная с 4 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Уфа с частотой 1 рейс в неделю по четвергам. Кроме того, авиакомпания Red Wings с 4 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан - Уфа с частотой 1 рейс в неделю по четвергам", - сообщили в КГА РК.

 
Отмечается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.
 

Открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.


Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Азимут" запускает авиарейсы маршрутом Нур-Султан - Уфа.
 

Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара

15.07.2022, 18:14 78506
МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - Члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в Российской Федерации по 31 августа ограничения на такие поставки продлены не будут, сообщает отдел информационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
 

По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тысяч тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся", - отметил министр по торговле комиссии Андрей Слепнев.

 
Ранее о мерах по борьбе с дефицитом сахара и обеспечению продовольственной безопасности рассказал на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. 
 

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