Аркалыкская птицефабрика объявила о приостановке производства

Костанай. 8 октября. Kazakhstan Today - ТОО "Агроинтерптица" мощностью 120 млн штук яиц в год, приостанавливает работу на неопределенный период, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Агроинтерптица", в связи с распространением высокопатогенного птичьего гриппа в РК на предприятии произошел массовый падеж. Общий объем поголовья на птицефабрике до начала эпидемии составлял 502 600.

В соответствии с действующими нормами, при заболевании птицы вопросы изъятия, утилизации относятся к Комитету ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза, республиканскому противоэпизоотическому отряду МCХ - они являются основными уполномоченными органами. Но на сегодняшний день эти государственные органы затягивают процесс утилизации.

Нами не получен ни один акт изъятия и акт утилизации, мы не получили ни одно постановление об изъятии, у нас на фабрике на открытом воздухе еще лежит почти 70 тыс. поголовья. Мы просто всеми силами помогаем в утилизации птицы, но без государственных органов, самостоятельно проводить утилизацию мы не имеем права. К сожалению, становится понятно, что ждать от государственных органов своевременной реакции, должного оформления, выплаты компенсации и помощи в рамках имеющихся Правил, не приходится, поэтому мы вынуждены полностью приостановить работу фабрики и произвести сокращение сотрудников", - сообщил учредитель и инвестор предприятия Александр Лоренц.

По информации компании, до начала эпидемии там трудились 220 человек.

На сегодня полную заработную плату работники получили за сентябрь. В компании намерены рассчитаться с кредиторами, оплатить коммунальные платежи и налоги. Сумма прямого ущерба от падежа компанией оценивается в 554,7 млн тенге, сумма упущенной выгоды от недополученного яйца - 356 млн тенге, долги перед банком и поставщиками - более 500 млн тенге.

По информации пресс-службы, на возобновление деятельности предприятия потребуется не менее одного года, а размер вложений на запуск составит порядка 1,5 млрд тенге. Инвестор задается вопросами: где взять такие деньги сегодня, чтобы возобновить производство, и стоит ли это делать, с учетом изменившейся политики МСХ в отношении яичных птицефабрик.

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