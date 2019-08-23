"Атамекен" направил в Нацбанк отрицательное экспертное заключение по новым правилам работы обменников

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Палата "Атамекен" направила в Нацбанк отрицательное экспертное заключение по новым правилам обменных операций с наличной иностранной валютой, передает Kazakhstan Today.

На основании представленных аргументов в Национальный банк направлено Отрицательное экспертное заключение. Деятельность обменных пунктов не связана с привлечением денег от третьих лиц. Предприниматели предупреждают - существенное увеличение требований к уставному капиталу приведет к массовым закрытиям большинства обменных пунктов, уменьшит конкуренцию и создаст риск монополизации рынка обменных валют", - сообщается на сайте палаты предпринимателей.

Отмечается, что обязанность резервирования 20% от суммы уставного капитала "заморозит" на счетах предпринимателей порядка 50 млрд тенге, создаст дефицит оборотных средств для обменных пунктов, но никоим образом не повлияет на доступность оказываемых услуг.

Также, по мнению предпринимателей, существенные неудобства для клиентов создаст требование по указанию местожительства. Если прочие персональные данные сотрудники обменного пункта смогут получить из удостоверения, адрес местожительства проверить невозможно.

Уменьшение порога сделки, при которой необходима будет проверка документов, снизит скорость обслуживания, но не уменьшит спрос в отношении валюты у населения. Равно как и установление режима работы с 10.00 до 19.00", - указывают в палате.

При этом в "Атамекене" отмечают, что дополнительные барьеры для бизнеса легальных обменных пунктов могут создать альтернативный "теневой рынок", где не будет необходимости указывать паспортные данные, не будут ограничены часы работы, с соответствующими "официальными" и "неофициальными" курсами.

Напомним, что Нацбанк предложил проект поправок в работу обменных пунктов . Уполномоченным организациям (обменным пунктам) необходимо увеличить уставный капитал до 100 млн тенге. Согласно действующей редакции, 30 млн тенге для обменных пунктов в городах республиканского значения, 20 млн тенге - для городских обменных пунктов и 10 млн тенге - для региональных.

Обменные пункты должны будут обеспечивать наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20% от суммы уставного капитала (дополнительный резерв).

При обмене любой суммы клиентам необходимо будет предоставить информацию о паспортных данных, ИИН и месте жительства (сегодня данные требования действуют только для сделок свыше 500 тыс. тенге).

Изменение режима работы обменных пунктов с 10.00 до 19.00. В настоящее время режим работы обменного пункта определяет собственник.

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