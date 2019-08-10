Нацбанк РК объяснил введение изменений в работу обменных пунктов

Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк РК прокомментировал предложения по изменению правил для обменных пунктов, передает Kazakhstan Today.

Ранее регулятор опубликовал проект, согласно которому работа обменных пунктов ограничивается временем с 10.00 до 19.00 . Также обменный пункт должен иметь в банке депозит в размере 20 млн тенге и уставной капитал в 100 млн тенге. В то же время клиенту при проведении операций на любую сумму необходимо предоставлять документ, удостоверяющий его личность и место жительства.

В Казахстане уже более 10 лет действует система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. При этом все организации, оказывающие финансовые услуги, включая обменные пункты, проходят финансовый мониторинг, сообщает LS

"В части борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, международным сообществом уже приняты более жесткие требования и стандарты. Процедуре идентификации должны подлежать все операции, включая обменные. В первую очередь проверка клиента необходима на предмет отмывания денег, а во-вторых, на отсутствие в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма", - пояснила заместитель председателя правления Нацбанка Дина Галиева.

По ее словам, практика идентификации личности применяется во всех странах мира. Но с ужесточением международных стандартов страны Европейского союза, а также Китай, Монако, Лихтенштейн, Аргентина уже их отменили. Как объяснили в ведомстве, наличие пороговых сумм дает недобросовестным клиентам проводить дробление обменных операций, тем самым избегая надлежащей проверки со стороны финансовых организаций.

Что касается требований к минимальному уровню капитализации, то, по мнению регулятора, соответствующие организации должны обладать достаточным уровнем, чтобы не создавать дефицит наличной иностранной валюты и обеспечивать спрос населения в полном объеме. Особенно это актуально в периоды активного спроса.

Вспомним многочисленные жалобы от населения, когда обменные пункты не продавали валюту, ссылаясь на ее отсутствие или нежелание реализовывать наличные по текущему курсу. Они должны работать бесперебойно, не создавая помех населению, конвертировать валюту. То же самое касается требования иметь на счете не менее 20% от уставного капитала – при необходимости он может использовать данные средства для закупки иностранной валюты, но с условием восполнения неснижаемого остатка в течение трех рабочих дней. Поэтому мера по капитализации вкупе с обязательным резервом денег на его банковском счете существенно минимизирует риск дефицита наличной иностранной валюты, который, как показывает практика, провоцирует ажиотаж на наличном рынке и неоправданный рост курсов", – отметила Галиева.

Она напомнила, что повышение минимальной капитализации ранее уже проводилось.

В частности, в январе 2018 года минимальный уставный капитал небанковских обменных пунктов был увеличен в шесть раз – до 30 млн тенге, при этом объемы продаж иностранной валюты ими за январь - март прошлого года увеличились на 39 млрд тенге, или 6%. Также сократились спреды, рынок консолидировался и появилась качественная конкуренция между обменными пунктами", – объяснила зампред Нацбанка.

На вопрос о причинах ограничения времени работы данных организаций Галиева привела в пример подобную практику в Италии, ОАЭ, Таиланде, Польше.

В этих странах режим работы ограничен только дневным временем (до 19.00-20.00). Это прежде всего связано с вопросами безопасности работы в ночное время как для самих обменных пунктов, так и для населения", – резюмировали в Нацбанке.

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