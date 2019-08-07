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Нацбанк предлагает ограничить время работы пунктов обмена валюты

06.08.2019, 11:56 9667
Нацбанк предлагает ограничить время работы пунктов обмена валюты
Фото: nb.kz
Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк РК предлагает ограничить время работы пунктов обмена валюты и фиксировать личные данные каждого клиента, передает Kazakhstan Today.
 
Соответствующие нормы включены в проект постановления правления Нацбанка "О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка РК от 4 апреля 2019 года №49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан". 
 

Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут", - говорится в тексте документа.

 
Проект постановления также содержит требование к объему наличных денег, находящихся на банковских счетах организации, осуществляющей обмен валюты.
 

Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация обеспечивает наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20 (двадцати) процентов от суммы уставного капитала", - гласит документ.

 
Кроме этого, в обменных пунктах предполагается записывать данные каждого клиента.
 

По каждой проведенной обменной операции, в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента", - указано в проекте постановления.

 
Отметим, указанный проект постановления правления Нацбанка опубликован на портале "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 16 августа 2019 года. 
 

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