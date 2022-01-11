НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Активы банковского сектора на конец 2021 года составляли 36,7 трлн тенге. Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн тенге. Сегодня достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования, установленные законодательством. Высоколиквидные активы составили порядка 12,3 трлн тенге, или 33,4% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в четыре раза", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка .

В целях создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики Национальный Банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности, включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Национального Банка.

При необходимости, на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и своп на сроки до 3-х месяцев на Казахстанской фондовой бирже.

На сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". Агентство продолжит усиленный мониторинг ситуации в банковском секторе в целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг", - сообщили в ведомстве.