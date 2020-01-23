Более 5 млрд тенге заплатили водители за проезд по платным дорогам Казахстана в 2019 году

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - По итогам прошлого года сборы по действующим четырем платным участкам дорог Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Хоргос и Алматы - Капшагай составили 5,4 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
Из них 3,8 млрд тенге были направлены на содержание платных автомобильных дорог, 1,6 млрд тенге - на обслуживание системы взимания платы. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года платные участки принесли в 3,5 раза больше средств. Тогда в Казахстане платность была внедрена только на трассе Нур-Султан - Щучинск, которая ежегодно зарабатывала 1,5 млрд тенге. Сегодня протяженность платных дорог в стране составляет 682 километра", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
В ведомстве напомнили, что в декабре прошлого года по итогам инвестиционного конкурса был подписан документ с Консорциумом на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километрах. Согласно договору, уже в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. километров. На остальных 5,3 тыс. километров планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции.
Система исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог. Таким образом, содержание и обслуживание будет обеспечено за счет собранных средств", - отметили в пресс-службе.
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